ETV Bharat / state

गोविंद ठाकुर का सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप, बोले- हिमाचल के 447 विद्यालयों से परीक्षा केंद्र खत्म करना गलत

गोविंद ठाकुर ने कहा कि, "वर्षों से परीक्षा केंद्र के रूप में कार्यरत स्कूलों पर अचानक से अव्यावहारिक शुल्क थोप दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए नए एग्जाम सेंटर बनाने की फीस 12,000 रुपए कर दी गई है, जबकि पहले यह शुल्क केवल 3,000 रुपए लिया जाता था. इतना ही नहीं, पहले सेंटर रिन्यूअल के लिए कोई राशि नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन अब इसके लिए 3,000 रुपए फीस चुकानी पड़ रही है."

कुल्लू: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश के 447 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों से परीक्षा केंद्र खत्म करने की तैयारी को छात्र हितों पर सीधा हमला बताया है. उन्होंने कहा कि, सरकार का यह कदम न केवल शिक्षा व्यवस्था को अस्थिर करेगा बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य को भी खतरे में डाल देगा. गोविंद ठाकुर ने आरोप लगाया कि, जिस तरह से सरकार शिक्षा बोर्ड को राजस्व वसूली का साधन बनाने पर तुली है, वह यह साबित करता है कि सरकार अपनी आर्थिक नाकामियों की भरपाई शिक्षा से कर रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.

गोविंद ठाकुर ने इसे ऐसी नीति बताया है, जिससे विद्यालयों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ा है और छोटे-बड़े विद्यालयों के लिए यह राशि तत्काल जमा करना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि, स्थिति को और गंभीर बनाते हुए सरकार ने विद्यालयों द्वारा छात्रों से विभिन्न गतिविधियों के लिए एकत्र की गई धनराशि और उसका ब्याज भी वापस ले लिया है, जिससे अनेक विद्यालय बढ़ी हुई फीस जमा करने में असमर्थ हो गए हैं. इस वजह से उन्हें शिक्षा बोर्ड की तरफ से लगातार चेतावनी मिल रही हैं कि समय पर राशि नहीं देने पर परीक्षा केंद्र समाप्त कर दिए जाएंगे.

'एग्जाम सेंटर खत्म होने से छात्र और अभिभावक होंगे परेशान'

पूर्व मंत्री ने कहा कि, स्कूलों में एग्जाम सेंटर समाप्त होने से छात्रों के समक्ष भारी चुनौतियां पैदा होंगी. अपने ही विद्यालय में परीक्षा देने की सुविधा खत्म होने से विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों या दूर-दराज के क्षेत्रों में परीक्षा देने जाना पड़ेगा. इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और छात्र भी मानसिक रूप से परेशान होंगे.

'तीन साल में सरकारी विद्यालयों में एक लाख छात्रों की कमी'

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि, "पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लगभग एक लाख छात्रों की कमी दर्ज की गई है और करीब 1,500 स्कूल बंद हो चुके हैं. यह आंकड़े पहले ही शिक्षा व्यवस्था की गिरती गुणवत्ता को दिखा रहे हैं, ऐसे में परीक्षा केंद्र समाप्त करने का निर्णय छात्रों की समस्याओं को और गहरा करने वाला है. उन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मांग की है कि वह इस निर्णय को तुरंत वापस लें और छात्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक प्रयोगों से मुक्त रखें."

ये भी पढ़ें: "हाईकमान को खुश करने के लिए बच्चों की सोच कुर्बान करने को तैयार कांग्रेस"

ये भी पढ़ें: यौन शोषण के आरोप में घिरे भाजपा MLA हंसराज की जमानत अवधि बढ़ी, अब 27 नवंबर को होगी सुनवाई