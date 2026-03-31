Exclusive : गोविंद मेघवाल बोले- 5 अप्रैल को करूंगा खुलासा, पार्टी अध्यक्ष पर लगाए ये आरोप
ऑडियो विवाद के बाद राजनीतिक हलचल तेज. गोविंद मेघवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में दिया बड़ा बयान. बीकानेर से अरविन्द व्यास की रिपोर्ट...
Published : March 31, 2026 at 8:59 PM IST
बीकानेर: राजस्थान के बीकानेर में ऑडियो विवाद के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है. एक वायरल ऑडियो को लेकर सियासत गरमा गई है. इस बीच इस पूरे मामले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने अपनी बात कहते हुए ईटीवी भारत से कहा कि यह कोई ऑडियो वायरल करने जैसा मामला नहीं था. घर में जिस तरह से बात होती है, इस तरह से चर्चा हो रही थी.
उन्होंने कहा कि इस ऑडियो को अलग-अलग टुकड़ों में एडिट करके फैब्रिकेटेड किया गया और वायरल करवाया गया, ताकि आने वाले पंचायत चुनाव में मेरी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए मंगलवार को उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के पुत्र रवि शेखर मेघवाल का नाम लेते हुए कहा कि मैं इस मामले में उनका नाम इसलिए जोड़ा है कि जिस व्यक्ति पर इस ऑडियो को वायरल करने का शक है, वह उनसे जुड़ा हुआ है.
निभाई दोस्ती : इस दौरान अर्जुन मेघवाल के पुत्र रवि शेखर पर पिछले पंचायत राज चुनाव में भाजपा के वोट कांग्रेस को दिलाने का आरोप लगाते हुए गोविंद मेघवाल ने कहा कि राजनीति में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए. पिछली बार भाजपा के चुने हुए जिला परिषद सदस्यों के वोट कांग्रेस को मिले तो यह उन्हीं के कारण हुआ और लोकसभा में उनको इसकी बदौलत मदद मिली.
अपनी पार्टी के अध्यक्ष पर लगाए आरोप : मंगलवार को शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल और अन्य कांग्रेस के नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए मदन गोपाल मेघवाल को राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है. वे खुद की दिमाग से चलने की बजाय किसी और से संचालित हो रहे हैं और इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने किया है.
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गोविंद ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल एक दूसरे के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और रिश्ते में भाई हैं. ऐसे में एक ही दिन में चाचा और भतीजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुझे टारगेट किया है. मदन गोपाल मेघवाल पर आरोप लगाते हुए गोविंद ने कहा कि पार्टी ने उन्हें शहर अध्यक्ष बनाया. इसके बाद उन्होंने कभी भी भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन मंगलवार को पहली बार जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी केवल मेरे को ही टारगेट किया.
जब मदन गोपाल को अध्यक्ष बनाने की बात आई, उससे पहले मैंने पार्टी हाईकमान को बीकानेर में किसी दूसरे समाज से अध्यक्ष बनाने की बात कही थी. पार्टी ने इन्हें बना दिया तो मैंने इनका विरोध नहीं किया. अब इनको भविष्य में अगर राजनीति करनी है और चुनाव लड़ना है तो मेरी सलाह है कि यह पार्षद का चुनाव लड़कर और मेरे से मदद लें, लेकिन यह अगर इस तरह से करेंगे तो यह राजनीतिक रूप से अच्छी बात नहीं है.
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5 अप्रैल को बुलाई बैठक : गोविंद मेघवाल ने कहा कि मेरी छवि को खराब करने और समाज को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है. इसी को लेकर 5 अप्रैल को मैंने मेरे कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की घोषणा की है और इस बैठक में मैं कई खुलासे करूंगा.