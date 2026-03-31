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Exclusive : गोविंद मेघवाल बोले- 5 अप्रैल को करूंगा खुलासा, पार्टी अध्यक्ष पर लगाए ये आरोप

बीकानेर: राजस्थान के बीकानेर में ऑडियो विवाद के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है. एक वायरल ऑडियो को लेकर सियासत गरमा गई है. इस बीच इस पूरे मामले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने अपनी बात कहते हुए ईटीवी भारत से कहा कि यह कोई ऑडियो वायरल करने जैसा मामला नहीं था. घर में जिस तरह से बात होती है, इस तरह से चर्चा हो रही थी.

उन्होंने कहा कि इस ऑडियो को अलग-अलग टुकड़ों में एडिट करके फैब्रिकेटेड किया गया और वायरल करवाया गया, ताकि आने वाले पंचायत चुनाव में मेरी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए मंगलवार को उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के पुत्र रवि शेखर मेघवाल का नाम लेते हुए कहा कि मैं इस मामले में उनका नाम इसलिए जोड़ा है कि जिस व्यक्ति पर इस ऑडियो को वायरल करने का शक है, वह उनसे जुड़ा हुआ है.

ऑडियो विवाद, सुनिए गोविंद मेघवाल ने क्या कहा... (ETV Bharat Bikaner)

निभाई दोस्ती : इस दौरान अर्जुन मेघवाल के पुत्र रवि शेखर पर पिछले पंचायत राज चुनाव में भाजपा के वोट कांग्रेस को दिलाने का आरोप लगाते हुए गोविंद मेघवाल ने कहा कि राजनीति में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए. पिछली बार भाजपा के चुने हुए जिला परिषद सदस्यों के वोट कांग्रेस को मिले तो यह उन्हीं के कारण हुआ और लोकसभा में उनको इसकी बदौलत मदद मिली.

अपनी पार्टी के अध्यक्ष पर लगाए आरोप : मंगलवार को शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल और अन्य कांग्रेस के नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए मदन गोपाल मेघवाल को राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है. वे खुद की दिमाग से चलने की बजाय किसी और से संचालित हो रहे हैं और इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने किया है.