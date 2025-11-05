पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को एक महीने की पैरोल; गैंगरेप कांड में काट रहे जेल की सजा
कारगर प्रशासन एवं सुधार अनुभाग तीन के अनुसचिव अनीश अख्तर ने आदेश में कहा कि धारा 432 सीआरपीसी के तहत पैरोल स्वीकृत.
November 5, 2025
लखनऊ: अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को एक महीने की पैरोल मिली है. गैंगरेप मामले में सजा काट रहे गायत्री प्रजापति को उत्तर प्रदेश शासन ने बहन के इलाज के लिए यह पैरोल दी है.
गायत्री पर कुछ दिन पहले हमला हुआ था, जिसके बाद वह लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं. पैरोल की अवधि खत्म होने पर उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा.
अखिलेश यादव की सरकार के चर्चित खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति गैंगरेप कांड में सजायाफ्ता हैं. साथ ही उन पर खनन पट्टों में भी अनियमिता का भी आरोप है. इसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रही है. गायत्री इस समय खुद बीमार हैं.
गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अपने बड़े भाई छेदीराम और अपनी छोटी बहन धनपति का इलाज कराने के लिए पैरोल की मांग की थी. इस पर कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग तीन द्वारा पैरोल स्वीकृत की गई है.
कारगर प्रशासन एवं सुधार अनुभाग तीन के अनुसचिव अनीश अख्तर ने अपने आदेश में कहा कि धारा 432 सीआरपीसी के तहत पैरोल स्वीकृत की गई है. इस अवधि में गायत्री प्रसाद प्रजापति को शांति-व्यवस्था बनाए रखना और अच्छे आचरण की शर्तों पर पैरोल दी गई है.
पैरोल के दौरान आदेश और शर्तें
- बंदी पैरोल (दंड का अस्थाई निलंबन) की अवधि में शांति बनाए रखे और अच्छा चाल-चलन रखे.
- पैरोल की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस जाने के लिए दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करे.
- पैरोल अवधि को बंदी द्वारा काटी गई सजा में नहीं जोड़ा जाएगा.
- यदि बंदी पैरोल समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर न हो तो बंदी और उसके जमानतदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए.
- बंदी पैरोल की अवधि में अपने निवास स्थान के थाने में अपनी उपस्थिति की सूचना देता रहेगा.
- बंदी को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वह स्वीकृत पैरोल की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित दिनांक को वापस नहीं आता है, तो भविष्य में एक निश्चित अवधि या सदा के लिए पैरोल पाने का अधिकारी नहीं होगा.
