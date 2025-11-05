ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को एक महीने की पैरोल; गैंगरेप कांड में काट रहे जेल की सजा

पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति. ( Photo Credit: File Photo )

लखनऊ: अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को एक महीने की पैरोल मिली है. गैंगरेप मामले में सजा काट रहे गायत्री प्रजापति को उत्तर प्रदेश शासन ने बहन के इलाज के लिए यह पैरोल दी है. गायत्री पर कुछ दिन पहले हमला हुआ था, जिसके बाद वह लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं. पैरोल की अवधि खत्म होने पर उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा. अखिलेश यादव की सरकार के चर्चित खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति गैंगरेप कांड में सजायाफ्ता हैं. साथ ही उन पर खनन पट्टों में भी अनियमिता का भी आरोप है. इसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रही है. गायत्री इस समय खुद बीमार हैं. एक महीने की पैरोल. (Photo Credit: File Photo)