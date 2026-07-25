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फोर्टिफाइड चावल घोटाले में पूर्व मंत्री के परिवार से पूछताछ के बाद तेज हुई जांच, तीन राज्यों तक फैले तार

मध्य प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल घोटाला ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 1160 करोड़ रुपये के फोर्टिफाइड चावल घोटाले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है. एसआईटी ने पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रामकिशोर कावरे के बड़े भाई कुमार कावरे और भतीजे अविनाश कावरे से लंबी पूछताछ की है. जबकि परिवार से जुड़ी हर्ष राइस इंडस्ट्री के बिजनेस पार्टनर विनोद शर्मा की गिरफ्तारी 24 जुलाई को हो चुकी है. अब तक की जांच में सामने आए दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और भुगतान की पड़ताल करने पर पता चला कि इसके तार सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की राइस मिलों तक फैले हुए हैं. पूर्व मंत्री के परिवार पर जांच का शिकंजा बता दें कि इस मामले में एसआईटी ने बुधवार रात कुमार कावरे और अविनाश कावरे से कई घंटों तक पूछताछ की. जांच एजेंसी ने हर्ष राइस इंडस्ट्री से जुड़े दस्तावेज, डीवीआर और अन्य रिकार्ड भी जब्त किए हैं. सूत्रों के अनुसार पूछताछ का केंद्र एवीजे एथेनॉल प्लांट के लिए आवंटित सरकारी फोर्टिफाइड चावल की कथित हेराफेरी रही है. हालांकि इस मामले में कावरे परिवार से जुड़े कारोबारी विनोद शर्मा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. मध्य प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल घोटाला (ETV Bharat) सीसीटीवी और दस्तावेजों से मिले अहम सुराग जांच में एसआईटी को ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनमें एवीजे एथेनॉल प्लांट के लिए जारी सरकारी चावल का ट्रक हर्ष राइस इंडस्ट्री पहुंचता दिखाई दे रहा है. पुलिस के अनुसार मिल के रिकार्ड रजिस्टर में भी ट्रक की एंट्री दर्ज मिली है. इन साक्ष्यों के आधार पर जांच एजेंसी ने हर्ष राइस इंडस्ट्री को पूरे मामले का महत्वपूर्ण केंद्र मानते हुए अपनी जांच तेज कर दी है. तीन राज्यों के 14 राइस मिलर जांच के घेरे में