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पूर्व मंत्री धुन्नी सिंह की अखिलेश यादव को खुली चुनौती, आरोप साबित हुआ तो राजनीति से संन्यास

अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चाय दुकानदार विवाद पर सियासत गरम, आरोप-प्रत्यारोप के बीच धुन्नी सिंह ने कहा अखिलेश को भेजेंगे नोटिस.

DHUNNI SINGH ON AKHILESH
आरोप-प्रत्यारोप के बीच धुन्नी सिंह ने कहा अखिलेश को भेजेंगे नोटिस. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 2:13 PM IST

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फतेहपुर: जनपद में चाय दुकानदार से मारपीट का मामला अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है. सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान के बाद पूर्व मंत्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने तीखा पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

पूर्व मंत्री धुन्नी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव बिना किसी ठोस प्रमाण के उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक जिम्मेदार और बड़े नेता के आचरण के अनुरूप नहीं है. उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके खिलाफ अवैध कारोबार से जुड़ा एक भी प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जाए, तो वे तत्काल राजनीति से संन्यास ले लेंगे.

पूर्व मंत्री धुन्नी सिंह की अखिलेश यादव को खुली चुनौती. (ETV Bharat)

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट की घटना में शामिल लोगों के नाम जानबूझकर सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि वे पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग से जुड़े बताए जा रहे हैं. धुन्नी सिंह ने स्पष्ट किया कि चाय दुकानदार के साथ हुआ विवाद केवल पैसों के लेनदेन को लेकर था और पीड़ित व्यक्ति ने कहीं भी उनका नाम नहीं लिया है.

खाद्य विभाग की सैंपलिंग को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रेड्रेसल सिस्टम) में दर्ज शिकायत के आधार पर की गई थी. इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देकर मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है.

धुन्नी सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान से उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस तरह के आरोपों का सिलसिला नहीं रुका, तो वे सपा मुखिया को मानहानि का नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई करेंगे.

इस पूरे मामले को लेकर जिले की राजनीति गरमा गई है और आने वाले दिनों में यह विवाद और तूल पकड़ सकता है.

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चाय दुकानदार विवाद पर सियासत गरम
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रणवेन्द्र प्रताप उर्फ धुन्नी सिंह
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