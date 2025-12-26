ETV Bharat / state

सुर्खियों में शादी! पूर्व मंत्री की चौथी पत्नी का दावा 20 दिसंबर से गायब हैं दीपक जोशी?

पूर्व मंत्री दीपक जोशी की चौथी पत्नी पल्लवी ने कहा, पूर्व पत्नी नम्रता उन्हें लगातार मानसिक रूप से कर रहीं प्रताड़ित.

DEEPAK JOSHI MARRIAGE CONTROVERSY
पूर्व मंत्री दीपक जोशी का चौथा विवाह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 4:27 PM IST

Updated : December 26, 2025 at 4:45 PM IST

भोपाल: पूर्व मंत्री दीपक जोशी अपने चौथे विवाह के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इस मामले में एक नया मोड़ आया है, उनकी चौथी पत्नी पल्लवी जोशी का कहना है कि शादी के बाद 20 दिसंबर से दीपक जोशी लापता हैं. उनकी कोई खबर नहीं है.

पूर्व मंत्री दीपक जोशी की चौथी पत्नी पल्लवी ने चिंता जताते हुए कहा कि 20 दिसंबर से ही दीपक उनके संपर्क में नहीं हैं. पल्लवी का कहना है कि दीपक की पूर्व पत्नी नम्रता जोशी द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. नम्रता ने दीपक के घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और वहीं रह रही हैं.

चौथी पत्नी का आरोप, नम्रता ने जबरन कब्जा रखा है दीपक जोशी का घर

इस पूरे मामले की शिकायत खुद दीपक जोशी ने देवास एसपी से भी की थी. शिकायत में उन्होंने पूर्व पत्नी पर आरोप लगाया था कि नम्रता जबरन उनके घर में घुस गईं, नौकरों के साथ अभद्र व्यवहार किया और घर पर अवैध रूप से कब्जा कर बैठ गईं. पल्लवी का कहना है कि नम्रता, दीपक की शादी के पहले से ही उनसे अलग अपने मायके में रह रही थीं. लेकिन 4 दिसंबर को दीपक और उनका विवाह होने के बाद अचानक नम्रता ने अचानक दीपक के घर में जबरन प्रवेश कर कब्जा कर लिया.

पल्लवी का कहना है कि इसके बाद से ही नम्रता दीपक को लगातार परेशान कर रही थीं. उन्होंने बताया कि दीपक जोशी ने पहले ही नम्रता से न्यायालय में तलाक का आवेदन दिया था, लेकिन अब तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है. कानूनी रूप से नम्रता जोशी भी दीपक जोशी की पत्नी हैं. इन तमाम विवादों के बीच दीपक जोशी के अचानक लापता हो जाने से परिजन और करीबी लोग भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. ईटीवी भारत संवाददाता ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया.

पूर्व मंत्री दीपक जोशी की चौथी पत्नी हैं पल्लवी जोशी

पल्लवी जोशी ने कहा, "मेरी बहुत दिनों से दीपक जोशी से बात नहीं हुई. 20 तारीख के बाद से मेरी बात नहीं हो पाई है. नम्रता जब से घर में आई हैं तब से दीपक जी गायब हैं, मुझे लगता है कि उनका ही दबाव है. नम्रता जोशी 2 जनवरी 2025 से अपने मायके में ही रह रही थीं. दीपक जी ने उनसे परेशान होकर तलाक का केस भी लगाया है. 4 दिसंबर को मेरी शादी होने के बाद से ही नम्रता जोशी जबरदस्ती घर में घुसकर रह रही हैं. अभी मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की है. मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. अगर दो-तीन दिन में दीपक नहीं मिलते हैं तो फिर मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात करूंगी. मुझे अभी एक सूचना मिली है कि दीपक जोशी उदयपुर या खाटू श्याम जी के यहां गए हैं लेकिन मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है."

