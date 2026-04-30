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कुशीनगर में पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी हाउस अरेस्ट, देवरिया के आंदोलन से पहले पुलिस की कार्रवाई

कुशीनगर: देवरिया की बरहज तहसील मुख्यालय पर गुरुवार को प्रस्तावित समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में जाने से पहले पुलिस प्रशासन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को कुशीनगर में उनके पिपरा झाम स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया.

पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने हाउस अरेस्ट किए जाने पर इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है. उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है. लोकतंत्र में विरोध करना अपराध नहीं है, लेकिन सरकार विरोध करने वालों को ही निशाना बना रही है. उन्होंने इसे अधिनायकवाद की शुरुआत बताते हुए कहा कि दमन से आंदोलन और मजबूत होगा.

बता दें कि, देवरिया जिले के बरहज तहसील क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में अधिवक्ता विजेंद्र सिंह की मौत के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने 30 अप्रैल को तहसील घेराव का ऐलान किया था. इसी के मद्देनजर प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए नेताओं को घरों में ही रोक दिया. अधिकारियों के अनुसार जनपद में निषेधाज्ञा लागू है, इसलिए किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई.

जानकारी के अनुसार पांच अप्रैल को लक्ष्मीपुर गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान अधिवक्ता विजेंद्र सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. परिजनों का आरोप है कि एसडीएम से कहासुनी और कथित अभद्रता के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई. वहीं, एक अन्य पक्ष के अनुसार जमीन विवाद के दौरान धक्कामुक्की में वह घायल हुए थे.