ईटीवी भारत की खबर का असर: लातेहार के इस गांव के घरों में जल्द जलेंगे बल्ब, पूर्व मंत्री ने लिया संज्ञान

लातेहार: ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. ईटीवी भारत ने लातेहार जिले के गारू प्रखंड अंतर्गत बारीबांध गांव में करीब 7 महीने से बिजली नहीं रहने की खबर प्रकाशित की गई थी. खबर प्रकाशित होने के बाद झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री एंव कांग्रेस नेता बादल पत्रलेख ने इस पर संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री समेत लातेहार डीसी को सोशल मीडिया पर टैग किया.

इसके बाद लातेहार डीसी ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग को आदेश दिया है कि अविलंब गांव में बिजली बहाली की जाए. दरअसल लातेहार जिले के गारू प्रखंड अंतर्गत बारीबांध गांव पूरी तरह आदिवासियों का गांव है. गांव में बिजली के तार, पोल, ट्रांसफार्मर सब कुछ लेकिन बिजली के तारों में करंट नहीं है. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था. ईटीवी भारत संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर ग्रामीणों से बातचीत के आधार पर बिजली नहीं रहने से उनकी समस्याओं से संबंधित खबर प्रकाशित की थी.

खबर पर पूर्व मंत्री ने लिया संज्ञान

इधर ईटीवी भारत पर खबर प्रकाशित होने के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख ने खबर पर संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री तथा लातेहार डीसी को टैग करते हुए सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया. पूर्व मंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से टैग किए जाने के बाद लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लातेहार विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि गांव में यथाशीघ्र बिजली व्यवस्था बहाली की जाए.