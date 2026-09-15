पूर्व मंत्री अशोक चांदना की माता का निधन, गहलोत सहित नेताओं ने जताया दुख
हिंडोली विधायक अशोक चांदना की माता सोहनी देवी का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन. बूंदी में शोक की लहर.
Published : September 15, 2026 at 10:49 AM IST
बूंदी/जयपुर: हिंडोली विधायक एवं पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना की माता सोहनी देवी का सोमवार देर रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया. 72 वर्षीय सोहनी देवी के निधन की खबर मिलते ही चांदना परिवार और उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई. लंबे समय से परिवार से जुड़े लोगों और शुभचिंतकों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.
सोहनी देवी के निधन की सूचना के बाद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का चांदना परिवार के प्रति संवेदना जताने का सिलसिला शुरू हो गया. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे और चांदना परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया.
SMS अस्पताल पहुंचकर पूर्व मंत्री व हिंडौली विधायक श्री @AshokChandnaINC से मिलकर उनकी माताजी श्रीमती सोहनी देवी जी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 14, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार को इस असीम दुख को सहने का संबल प्रदान करें। pic.twitter.com/snxkFtUmXJ
मां के निधन से अशोक चांदना और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. चांदना परिवार से जुड़े लोगों के अनुसार, सोहनी देवी का स्वभाव सरल और मिलनसार था. परिवार और परिचितों के बीच उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार उन्हें सभी को करीब लाता था. उनके निधन की खबर फैलते ही बूंदी और हिंडोली क्षेत्र में उनके परिचितों और समर्थकों में शोक व्याप्त हो गया.
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पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, केशवरायपाटन विधायक सीएल प्रेमी सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने सोहनी देवी के निधन पर गहरा दुख जताया. नेताओं ने चांदना परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इस कठिन समय में परिवार को संबल प्रदान करने की कामना की.
राता बरड़ा में होगा अंतिम संस्कार : सोहनी देवी का अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर बाद बूंदी के राता बरड़ा, जाहोटी में किया जाएगा. अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों, रिश्तेदारों और क्षेत्र के लोगों के शामिल होने की संभावना है. उनके निधन से परिवार के साथ-साथ चांदना के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों में भी शोक का माहौल है.