ETV Bharat / state

छोटे और क्षेत्रीय दलों से गठजोड़ की तैयारी, पूर्व मंत्री चौधरी बोले, 'प्रदेश में विकल्प बनेगी आरएलपी'

बीकानेर: पंचायती राज चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों में सक्रियता देखने को मिल रही है. बीकानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने पंचायत समिति स्तर पर सम्मेलनों के बाद गुरुवार को जिला सम्मेलन आयोजित किया. इस सम्मेलन में पार्टी के एसआईआर प्रदेश प्रभारी व पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी और मेड़ता से पूर्व विधायक इंदिरा बावरी मौजूद रहे. सम्मेलन में आने वाले पंचायती राज चुनाव में आरएलपी को मजबूत करने और पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद तक पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने को लेकर चर्चा हुई.

बूथ स्तर पर बन रही टीम: पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब बूथ स्तर पर संगठित और मजबूत होकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में 60000 से ज्यादा बूथ पर पार्टी फोकस करते हुए संगठनात्मक दृष्टि से मजबूती के लिए जुटी हुई है. हमने हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम का गठन किया है. आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा. पंचायत राज का चुनाव हमारा सेमीफाइनल है और विधानसभा चुनाव में हम मजबूती से मैदान में नजर आएंगे.

पढ़ें: राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष अवाना बोले, आगामी तीन माह में तीन बड़ी रैली, राजस्थान में तीसरा विकल्प बनेगा लोकदल

'अकेले लड़ेंगे पंचायत चुनाव': दिलीप चौधरी ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले पंचायत राज के चुनाव में आरएलपी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी और निर्णायक भूमिका में रहेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों को लोगों ने देख लिया है. एक बेहतर विकल्प के रूप में RLP लोगों के सामने है. क्योंकि हनुमान बेनीवाल हर व्यक्ति के दुख-सुख में साथ खड़े नजर आते हैं.