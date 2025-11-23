RJD नेता इसराइल मंसूरी को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की FIR
बिहार में राजद नेता व पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है. सदर थाने में FIR दर्ज.
Published : November 23, 2025 at 1:14 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के पूर्व मंत्री एवं राजद के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इसराइल मंसूरी को सोशल मीडिया पर जान से मारने और एनकाउंटर करने की खुली धमकी मिली है. डरे-सहमे पूर्व मंत्री ने तुरंत सदर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई.
मतगणना के दिन गाड़ी पर हमले की कोशिश: इसराइल मंसूरी ने आवेदन में बताया कि 14 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के बाद जब वे घर लौट रहे थे, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की थी. माहौल बिगड़ने के डर से उन्होंने उस दिन चुप्पी साध ली और आगे बढ़ गए.
“मुझे फेसबुक पर खुलेआम एनकाउंटर और जान से मारने की धमकी दी जा रही है. पिछले कई दिनों से मेरे घर और कार्यक्रमों की रेकी हो रही है, मैं अपनी जान को खतरे में महसूस कर रहा हूं."-मोहम्मद इसराइल मंसूरी, पूर्व मंत्री, राजद नेता
फेसबुक पर अभद्र टिप्पणियों के साथ धमकी: 19 नवंबर को उनके एक बैठक के वीडियो पर फेसबुक में कुछ यूजर्स ने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए “जान से मार दो” जैसे धमकी भरे कमेंट किए गए. मंसूरी ने कहा कि इन धमकियों से उनकी जान को गंभीर खतरा है.
पिछले कई दिनों से हो रही है रेकी: पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ संदिग्ध लोग उनके आवास और कार्यक्रम स्थलों के आसपास चक्कर लगा रहे हैं. उनकी गतिविधियां देखकर लगता है कि उनकी रेकी की जा रही है, जिससे परिवार में दहशत का माहौल है.
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर: सदर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अस्मित कुमार ने बताया कि मोहम्मद इसराइल मंसूरी के लिखित आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है. धमकी भरे कमेंट्स के लिंक सुरक्षित कर लिए गए हैं और मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार को सौंपी गई है.
जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी- पुलिस: थाना अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि सोशल मीडिया पर धमकी देने वालों की पहचान कर बहुत जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस साइबर सेल की मदद भी ले रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके. पूर्व मंत्री को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराने पर भी विचार किया जा रहा है.
“पूर्व मंत्री के आवेदन पर तुरंत FIR दर्ज कर ली गई है. धमकी भरे कमेंट्स के लिंक सुरक्षित हैं, साइबर सेल की मदद से आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा.”-अस्मित कुमार, सदर थाना अध्यक्ष
