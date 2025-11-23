ETV Bharat / state

RJD नेता इसराइल मंसूरी को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की FIR

इसराइल मंसूरी ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के पूर्व मंत्री एवं राजद के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इसराइल मंसूरी को सोशल मीडिया पर जान से मारने और एनकाउंटर करने की खुली धमकी मिली है. डरे-सहमे पूर्व मंत्री ने तुरंत सदर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. मतगणना के दिन गाड़ी पर हमले की कोशिश: इसराइल मंसूरी ने आवेदन में बताया कि 14 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के बाद जब वे घर लौट रहे थे, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की थी. माहौल बिगड़ने के डर से उन्होंने उस दिन चुप्पी साध ली और आगे बढ़ गए. “मुझे फेसबुक पर खुलेआम एनकाउंटर और जान से मारने की धमकी दी जा रही है. पिछले कई दिनों से मेरे घर और कार्यक्रमों की रेकी हो रही है, मैं अपनी जान को खतरे में महसूस कर रहा हूं."-मोहम्मद इसराइल मंसूरी, पूर्व मंत्री, राजद नेता फेसबुक पर अभद्र टिप्पणियों के साथ धमकी: 19 नवंबर को उनके एक बैठक के वीडियो पर फेसबुक में कुछ यूजर्स ने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए “जान से मार दो” जैसे धमकी भरे कमेंट किए गए. मंसूरी ने कहा कि इन धमकियों से उनकी जान को गंभीर खतरा है. पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी (ETV Bharat)