पूर्व मंत्री डॉ. रतनलाल जाट का जयपुर में निधन, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे

भीलवाड़ा: जिले की सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि रहे पूर्व मंत्री डॉ. रतनलाल जाट का जयपुर में निधन हो गया. वे पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और जयपुर में उनका इलाज चल रहा था. डॉक्टर रतनलाल जाट का जन्म 12 दिसंबर वर्ष 1948 को हुआ था. वे 1990 से पहले उदयपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चर के पद पर थे. डॉ. जाट ने वर्ष 1990 में राजनीति की दहलीज पर कदम रखा. उससे पहले उनके पिता राजसमंद जिले की रेलमगरा पंचायत समिति से प्रधान रहे थे. वर्ष 1990 में डॉक्टर रतनलाल जाट ने पहली बार जनता दल से भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पहला चुनाव लड़ा और प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामपाल उपाध्याय को पराजित किया था.

इस दौरान डॉक्टर रतनलाल जाट को प्रदेश में भैरोंसिंह शेखावत की सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री बनाया था. वहीं, वर्ष 1993 में पूर्व मंत्री रतनलाल जाट ने भाजपा ज्वाइन की थी, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया. उस दौरान डॉक्टर जाट मामूली अंतर से पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामपाल उपाध्याय से पराजित हो गए. उसके बाद जाट ने पंचायत राज चुनाव लड़ा और 1995 से 1998 तक भीलवाड़ा जिला प्रमुख के पद पर काबिज रहे.