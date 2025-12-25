ETV Bharat / state

#SaveAravalli : 'कांग्रेस शासन में शुरू हुआ अरावली में खनन, 1990 में रचा था षडयंत्र': पूर्व खान मंत्री

पूर्व खान मंत्री का कहना है कि कांग्रेस राज में अरावली खनन नहीं दिख रहा था, अब बीजेपी राज में अरावली दिख रही है.

Former Mines Minister Kalu Lal Gurjar
पूर्व खान मंत्री कालू लाल गुर्जर (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 1:43 PM IST

भीलवाड़ा: अरावली पर्वतमाला को लेकर पूर्व खान मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कालू लाल गुर्जर ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार को बदनाम करने की कोशिश है. जबकि राजस्थान व केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अरावली क्षेत्र में खनन नहीं होगा. उन्होंने दावा किया कि अरावली में खनन की लीज कांग्रेस पार्टी ने दी थी. उन्होंने कहा कि जब वे भाजपा सरकार में खान मंत्री बने, तो उन्होंने अरावली में खनन पर रोक लगाई थी.

'बीजेपी राज में याद आई अरावली': पूर्व खान मंत्री कालू लाल गुर्जर ने कहा कि अरावली को लेकर कांग्रेस के विरोध पर आश्चर्य होता है. कांग्रेस जैसी पार्टी पर 'सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली' वाली काहवत चरितार्थ होती है. अरावली में खनन कार्य कांग्रेस के राज में हुआ. उस समय कांग्रेस पार्टी को अरावली नहीं दिख रही थी. अब बीजेपी का राज आ गया, तो अरावली दिख रही है. जब मैं 1990 में पहली बार खान मंत्री बना था, उस समय भैरू सिंह शेखावत की सरकार थी.

'साजिश का हुआ था खुलासा': उस समय भी कांग्रेस व कम्युनिस्टों ने षड्यंत्र करके एनजीओ बनाए और एक जन जागृति पैदा की कि अरावली में खनन नहीं होना चाहिए. फिर भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने जांच करवाई, तब पता चला कि यह सोची-समझी अंतरराष्ट्रीय साजिश है. उस समय दूसरी पार्टियों के राजनेता और विदेश में बैठे लोग भारत में विकास नहीं चाहते थे. मैं माइनिंग मिनिस्टर था और मैनें कहा था कि अरावली में खनन नहीं होगा. जब मैं माइनिंग मिनिस्टर बना था, उस समय जयपुर में कटा हुआ पहाड़ झालाना की पहाड़ियों के नाम से दिखता था. मंत्री होने के नाते मैंने उस खनन को बंद करवा कर अरावली की श्रेणी में माना था. बाकी जगह पेड़-पौधे लगाकर पर्यावरण का संतुलन बनाया गया, ताकि संतुलन बना रहे और अरावली को क्षति ना हो.

...तो राजस्थान का विकास बंद: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर जो आदेश दिया वह राजनेताओं या खनन उद्यमियों को लाभ पहुंचाने का नहीं है. कांग्रेस के शासन में ही खनन की लीज हुई थी. अरावली की श्रेणी में खनन नहीं हो, उसके लिए सरकार तत्पर है. अरावली के अलावा छोटी पहाड़ियों पर फेलस्पार व सोडा निकलता है, उसको अरावली की श्रेणी में ले लेंगे, तो राजस्थान का विकास बंद हो जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने बयान दिया कि अरावली को कोई हाथ नहीं लगा सकता. यह सरकार को बदनाम करने के लिए हवा खड़ी की जा रही है. पर्यावरण के नाम पर लोगों को बहला-फुसलाकर आंदोलन करना ठीक नहीं है. पूर्व मंत्री ने राजसमंद में केलवा गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में ही लीज दी गई, जहां अब केवल गढ़ रह गया‌.

पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अरावली पर्वतमाला को सुरक्षित रखा जाए. उसमें कोई खनन के लिए आवंटन न हो. हालांकि अरावली के अलावा छितराई पहाड़ियों पर खनन होना चाहिए. क्योंकि राजस्थान मिनरल के कारण आगे बढ़ रहा है. विश्व के अन्य देशों की तुलना करें, तो वहां कितना मिनरल निकल रहा है. पहले हम मिनरल आयात करते थे, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं. विपक्षी पार्टियां अरावली के बिना खनन का विरोध कर रही है. यह विकास को अवरोध करने की बात है, जो बिल्कुल गलत है.

