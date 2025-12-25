ETV Bharat / state

#SaveAravalli : 'कांग्रेस शासन में शुरू हुआ अरावली में खनन, 1990 में रचा था षडयंत्र': पूर्व खान मंत्री

भीलवाड़ा: अरावली पर्वतमाला को लेकर पूर्व खान मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कालू लाल गुर्जर ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार को बदनाम करने की कोशिश है. जबकि राजस्थान व केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अरावली क्षेत्र में खनन नहीं होगा. उन्होंने दावा किया कि अरावली में खनन की लीज कांग्रेस पार्टी ने दी थी. उन्होंने कहा कि जब वे भाजपा सरकार में खान मंत्री बने, तो उन्होंने अरावली में खनन पर रोक लगाई थी.

'बीजेपी राज में याद आई अरावली': पूर्व खान मंत्री कालू लाल गुर्जर ने कहा कि अरावली को लेकर कांग्रेस के विरोध पर आश्चर्य होता है. कांग्रेस जैसी पार्टी पर 'सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली' वाली काहवत चरितार्थ होती है. अरावली में खनन कार्य कांग्रेस के राज में हुआ. उस समय कांग्रेस पार्टी को अरावली नहीं दिख रही थी. अब बीजेपी का राज आ गया, तो अरावली दिख रही है. जब मैं 1990 में पहली बार खान मंत्री बना था, उस समय भैरू सिंह शेखावत की सरकार थी.

'साजिश का हुआ था खुलासा': उस समय भी कांग्रेस व कम्युनिस्टों ने षड्यंत्र करके एनजीओ बनाए और एक जन जागृति पैदा की कि अरावली में खनन नहीं होना चाहिए. फिर भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने जांच करवाई, तब पता चला कि यह सोची-समझी अंतरराष्ट्रीय साजिश है. उस समय दूसरी पार्टियों के राजनेता और विदेश में बैठे लोग भारत में विकास नहीं चाहते थे. मैं माइनिंग मिनिस्टर था और मैनें कहा था कि अरावली में खनन नहीं होगा. जब मैं माइनिंग मिनिस्टर बना था, उस समय जयपुर में कटा हुआ पहाड़ झालाना की पहाड़ियों के नाम से दिखता था. मंत्री होने के नाते मैंने उस खनन को बंद करवा कर अरावली की श्रेणी में माना था. बाकी जगह पेड़-पौधे लगाकर पर्यावरण का संतुलन बनाया गया, ताकि संतुलन बना रहे और अरावली को क्षति ना हो.