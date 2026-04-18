ETV Bharat / state

किसानों के 70 लाख गबन मामले में सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व एमडी और कैशियर गिरफ्तार, जानिए कैसे हड़पा क्लेम

किसानों के क्लेम की राशि पहले सोसाइटी के मुख्य खाते में डाली और फिर उसे चांधन शाखा में स्थानांतरित कर दिया.

Jaisalmer Co-operative Bank
जैसलमेर को-ऑपरेटिव बैंक (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: किसानों के कृषि क्लेम की करीब 70 लाख रुपए की राशि हड़पने के मामले में पुलिस ने द जैसलमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) जगदीश सुथार और कैशियर विवेक सैन को शुक्रवार को गिरफ्तार किया. आरोपी व्यवस्थापक नरेश कुमार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जो फिलहाल जमानत पर है. पुलिस जांच में सामने आया कि पद से हटाए व्यवस्थापक ने तत्कालीन ब्रांच मैनेजर और अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर घोटाला किया. किसानों के क्लेम की राशि पहले सोसाइटी के मुख्य खाते में डाली और फिर उसे चांधन शाखा में स्थानांतरित कर दिया. इसके बाद राशि किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर करने के बजाय नकद निकासी कर गबन कर लिया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेवंतदान के अनुसार, गिरफ्तार पूर्व एमडी जगदीश सुथार अभी बाड़मेर में उप रजिस्ट्रार हैं, जबकि पूर्व कैशियर सैन मोहनगढ़ को-ऑपरेटिव मैनेजर हैं. मामले में चांधन शाखा के तत्कालीन प्रबंधक अश्विनी केवलिया की पुलिस को तलाश है. घोटाले की शुरुआत वर्ष 2020 में कनोई ग्राम सेवा सहकारी समिति से हुई थी. समिति अध्यक्ष रोजे खान ने आरोप लगाया था कि उनके फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से बड़ी राशि निकाली गई. जांच में खुलासा हुआ कि तत्कालीन एमडी जगदीश सुथार और व्यवस्थापक नरेश कुमार ने मिलकर करीब 70 किसानों के कृषि क्लेम की राशि का दुरुपयोग किया.

रेवंतदान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें:को-ऑपरेटिव सोसायटी के जरिए किसानों के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का आरोप, जानिए पूरा मामला

पद से हटा दिया था: गड़बड़ी की आशंका के चलते समिति अध्यक्ष ने 30 अगस्त 2020 को व्यवस्थापक नरेश कुमार को पद से हटा दिया था. इसकी सूचना बैंक प्रबंधन को दे दी थी. इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करते हुए 8 सितंबर को 20 लाख रुपए और 25 सितंबर को 50 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया.

ब्रांच मैनेजर की तलाश: जांच में यह भी सामने आया कि सोसाइटी का मुख्य खाता जैसलमेर शाखा में होने के बावजूद लेनदेन चांधन शाखा से किया गया. राज्य सरकार के निर्देशों के विपरीत किसानों के खातों में सीधे ऑनलाइन भुगतान नहीं किया गया. राजस्थान को-ऑपरेटिव एक्ट की धारा 55 और 57 के तहत जांच में चार अधिकारियों को दोषी पाया गया. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. फरार ब्रांच मैनेजर की तलाश है.

पढ़ें: 2.37 करोड़ के गबन में फर्म का अकाउंट मैनेजर गिरफ्तार, परिजनों के बैंक खातों में ट्रांसफर की रकम

TAGGED:

EMBEZZLEMENT OF 70 LAKHS OF FARMERS
JAISALMER CENTRAL COOPERATIVE BANK
FORMER MD JAGDISH SUTHAR ARRESTED
FORMER CASHIER VIVEK SAIN ARRESTED
EMBEZZLEMENT IN JAISALMER BANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.