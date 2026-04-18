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किसानों के 70 लाख गबन मामले में सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व एमडी और कैशियर गिरफ्तार, जानिए कैसे हड़पा क्लेम

जैसलमेर: किसानों के कृषि क्लेम की करीब 70 लाख रुपए की राशि हड़पने के मामले में पुलिस ने द जैसलमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) जगदीश सुथार और कैशियर विवेक सैन को शुक्रवार को गिरफ्तार किया. आरोपी व्यवस्थापक नरेश कुमार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जो फिलहाल जमानत पर है. पुलिस जांच में सामने आया कि पद से हटाए व्यवस्थापक ने तत्कालीन ब्रांच मैनेजर और अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर घोटाला किया. किसानों के क्लेम की राशि पहले सोसाइटी के मुख्य खाते में डाली और फिर उसे चांधन शाखा में स्थानांतरित कर दिया. इसके बाद राशि किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर करने के बजाय नकद निकासी कर गबन कर लिया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेवंतदान के अनुसार, गिरफ्तार पूर्व एमडी जगदीश सुथार अभी बाड़मेर में उप रजिस्ट्रार हैं, जबकि पूर्व कैशियर सैन मोहनगढ़ को-ऑपरेटिव मैनेजर हैं. मामले में चांधन शाखा के तत्कालीन प्रबंधक अश्विनी केवलिया की पुलिस को तलाश है. घोटाले की शुरुआत वर्ष 2020 में कनोई ग्राम सेवा सहकारी समिति से हुई थी. समिति अध्यक्ष रोजे खान ने आरोप लगाया था कि उनके फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से बड़ी राशि निकाली गई. जांच में खुलासा हुआ कि तत्कालीन एमडी जगदीश सुथार और व्यवस्थापक नरेश कुमार ने मिलकर करीब 70 किसानों के कृषि क्लेम की राशि का दुरुपयोग किया.