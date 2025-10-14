ETV Bharat / state

पट्टा विवाद : पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर भ्रष्टाचार में दोषी पाई गईं

पट्टों पर साइन करने के बदले पैसे की अवैध वसूली का मामला. मुनेश गुर्जर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित हुए.

Former Mayor Munesh Gurjar
भ्रष्टाचार में दोषी पाई गईं मुनेश गुर्जर (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: हेरिटेज नगर निगम की पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित हुए हैं. राज्य सरकार की ओर से कराई गई न्यायिक जांच में ये साफ हो गया कि उन्होंने नगर निगम के पट्टों पर साइन करने के बदले पैसे की अवैध वसूली की थी.

जांच में तीन आरोप साबित : राज्य सरकार ने पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर के प्रकरण में न्यायिक जांच के आदेश दिए थे. सरकार की तरफ से सरकारी वकील विष्णु दयाल शर्मा ने केस लड़ा. उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी सुरेंद्र पुरोहित ने हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच पूरी की. जांच के दौरान 12 गवाहों के बयान लिए गए और कई दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए गए. आखिर में अदालत ने सरकार के लगाए तीनों भ्रष्टाचार के आरोपों को सही माना.

सरकारी अधिवक्ता ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

जांच में सामने आया कि महापौर रहते हुए मुनेश गुर्जर पट्टों पर साइन करने के बदले पैसे लेती थीं. उनके घर से 41 लाख रुपए नकद मिले थे, जिनके बारे में वो कोई ठोस जवाब नहीं दे सकीं. इस प्रकरण में दो बिचौलियों अनिल दुबे और नारायण सिंह भी भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए. दोनों को एसीबी की कार्रवाई में रंगे हाथों पकड़ा गया था.

पढ़ें : हाईकोर्ट ने पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका की खारिज, यह है मामला

अब सरकार करेगी आगे की कार्रवाई : एडवोकेट विष्णु दयाल ने बताया कि सरकार ने न्यायिक जांच की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मुनेश गुर्जर को दोषी माना है. सरकार रिपोर्ट को आगे लोकायुक्त को भी भेजेगी, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके.

13 महीने में हुआ था तीन बार निलंबन : पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर को 13 महीने में राज्य सरकार ने तीन बार निलंबित किया. पहली बार तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 5 अगस्त 2023 और 22 सितंबर 2023 को उन्हें निलंबित किया था. हालांकि, इन दोनों निलंबन आदेशों को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. इसके बाद वर्तमान बीजेपी सरकार ने उन्हें 23 सितंबर 2024 निलंबित कर दिया. इसके बाद से कार्यवाहक महापौर के तौर पर कुसुम यादव हेरिटेज निगम का काम देख रही हैं.

TAGGED:

FORMER MAYOR MUNESH GURJAR
FOUND GUILTY OF CORRUPTION
RAJASTHAN HIGH COURT
जयपुर हेरिटेज नगर निगम
MUNESH GURJAR BRIBERY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

भारत में जल्द लॉन्च होने वाली हैं ये 5 बेहतरीन कारें, जानें लिस्ट में कौन हैं शामिल

20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.