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अजमेर नगर निगम चुनाव: भाजपा छोड़ चुके पूर्व मेयर गहलोत की स्पीकर देवनानी को चुनौती, गृह वार्ड में पत्नी को निर्दलीय के रूप में उतारा