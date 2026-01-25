चंद्रशेखर अग्रवाल का फिर से मेयर चुनाव लड़ने का ऐलान, भाजपा में सरगर्मी तेज
धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने फिर से चुनाव लड़ने की घोषणा की है.
Published : January 25, 2026 at 7:27 PM IST
धनबाद: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं. भले ही चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन मेयर पद के संभावित प्रत्याशियों ने अभी से अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है. इसी क्रम में धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने एक बार फिर मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है.
पिछले कार्यकाल में किए गए कार्य को बनाएंगे आधार
धनबाद नगर निगम के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि वह अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को आधार बनाकर एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया गया है. जिसका लाभ वर्तमान में धनबाद की जनता को मिल रहा है.
शहर के विकास के लिए अनुभवशील नेतृत्व की जरूरत: पूर्व मेयर
चंद्रशेखर अग्रवाल ने यह भी कहा कि धनबाद जैसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर के विकास के लिए एक मजबूत और अनुभवशील नेतृत्व की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि उनके अनुभव और कामकाज के रिकॉर्ड को देखते हुए जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी. पार्टी समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व मेयर ने कहा कि वह मेयर पद के लिए पार्टी के मंच पर अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से समर्थन की अपील करेंगे. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी.
कुल मिलाकर नगर निकाय चुनाव से पहले ही धनबाद की सियासत गर्मा गई है. अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर अग्रवाल को पार्टी का समर्थन कितना मिलता है. इसके साथ ही जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताती है या किसी नए चेहरे को मौका देती है. पिछली बार के नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित वह उम्मीदवार थे. भाजपा का भरपूर समर्थन भी मिला, जिसका फायदा उन्हें मिला. भाजपा से कई संभावित प्रत्याशी भी हैं. जो पार्टी में खास महत्व रखते हैं. हालांकि पार्टी के अंदर रायशुमारी के बाद ही भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी की घोषणा हो सकेगी.
