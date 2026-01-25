ETV Bharat / state

चंद्रशेखर अग्रवाल का फिर से मेयर चुनाव लड़ने का ऐलान, भाजपा में सरगर्मी तेज

धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने फिर से चुनाव लड़ने की घोषणा की है.

DHANBAD MAYOR CANDIDATE
धनबाद पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं. भले ही चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन मेयर पद के संभावित प्रत्याशियों ने अभी से अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है. इसी क्रम में धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने एक बार फिर मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है.

पिछले कार्यकाल में किए गए कार्य को बनाएंगे आधार

धनबाद नगर निगम के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि वह अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को आधार बनाकर एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया गया है. जिसका लाभ वर्तमान में धनबाद की जनता को मिल रहा है.

जानकारी देते धनबाद के पूर्व मेयर (ईटीवी भारत)
पूर्व मेयर ने बताया कि हर घर जल नल योजना को पूरी तरह से जमीन पर उतारना उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है. इसके साथ ही धनबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का सपना भी उन्होंने देखा था. जिसे आगे भी पूरा करने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों, नालियों, जलापूर्ति और स्वच्छ व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उनके कार्यकाल में लगातार प्रयास किए गए.

शहर के विकास के लिए अनुभवशील नेतृत्व की जरूरत: पूर्व मेयर

चंद्रशेखर अग्रवाल ने यह भी कहा कि धनबाद जैसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर के विकास के लिए एक मजबूत और अनुभवशील नेतृत्व की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि उनके अनुभव और कामकाज के रिकॉर्ड को देखते हुए जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी. पार्टी समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व मेयर ने कहा कि वह मेयर पद के लिए पार्टी के मंच पर अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से समर्थन की अपील करेंगे. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी.


कुल मिलाकर नगर निकाय चुनाव से पहले ही धनबाद की सियासत गर्मा गई है. अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर अग्रवाल को पार्टी का समर्थन कितना मिलता है. इसके साथ ही जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताती है या किसी नए चेहरे को मौका देती है. पिछली बार के नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित वह उम्मीदवार थे. भाजपा का भरपूर समर्थन भी मिला, जिसका फायदा उन्हें मिला. भाजपा से कई संभावित प्रत्याशी भी हैं. जो पार्टी में खास महत्व रखते हैं. हालांकि पार्टी के अंदर रायशुमारी के बाद ही भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी की घोषणा हो सकेगी.

ये भी पढ़ें: धनबाद में राज्य सरकार पर बरसे खीरु महतो, बोले- झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन की जरूरत

झारखंड निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, ओबीसी विभाग और महानगर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हुए शामिल

सीएम हेमंत के दावोस और लंदन दौरे पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो का तंज, कहा- राज्य में औद्योगिक माहौल नहीं, क्या हवा में खड़ी होगी इंडस्ट्री?

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTION
MUNICIPAL ELECTION
DHANBAD
धनबाद मेयर उम्मीदवार
DHANBAD MAYOR CANDIDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.