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मसूदा के पूर्व एमएलए ब्रह्मदेव का हार्टअटैक से निधन, उनकी आंखों से मिलेगी दो लोगों को रोशनी

ब्रह्मदेव गहलोत सरकार में संसदीय सचिव रहे. उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को पैतृक गांव में किया जाएगा.

late former MLA Brahmadev; his family donated his eyes
दिवंगत पूर्व विधायक ब्रह्मदेव एवं परिजनों ने किया उनका नेत्रदान (ETV Bharat Bijaynagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 9:18 PM IST

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बिजयनगर (ब्यावर): मसूदा के पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत का सोमवार को हृदयाघात से निधन हो गया. जीवनभर जनसेवा करने वाले ब्रह्मदेव ने निधन के बाद भी मानवता की मिसाल कायम की. उनके परिजनों ने उनका नेत्रदान कराया. इससे दिवंगत ब्रह्मदेव की आंखें अब दो व्यक्तियों के जीवन में रोशनी लाएगी. पूर्व विधायक ब्रह्मदेव की अंत्येष्टि मंगलवार को पैतृक गांव में की जाएगी. ब्रह्मदेव कुमावत अजमेर जिले के बांदनवाड़ा निवासी थे. उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कुमावत के निधन पर दुख जताया.

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मसूदा के पूर्व विधायक ब्रह्मदेव कुमावत के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं है. कुमावत की सोमवार को घर पर अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. परिजन उन्हें अजमेर लेकर रवाना हुए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में निधन हो गया. क्षेत्र में यह खबर फैलते ही बांदनवाड़ा, बिजयनगर, मसूदा आदि में शोक की लहर छा गई.

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पैतृक गांव में अंत्येष्टि: दिवंगत ब्रह्मदेव कुमावत वर्ष 2008 में मसूदा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बने थे. इसके बाद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया. वे गहलोत सरकार में संसदीय सचिव रहे. उनका अंतिम संस्कार मंगलवार सुबह पैतृक गांव बांदनवाड़ा में होगा. अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह बांदनवाड़ा निवास पर रखी गई है.

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