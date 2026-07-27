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मसूदा के पूर्व एमएलए ब्रह्मदेव का हार्टअटैक से निधन, उनकी आंखों से मिलेगी दो लोगों को रोशनी

बिजयनगर (ब्यावर): मसूदा के पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत का सोमवार को हृदयाघात से निधन हो गया. जीवनभर जनसेवा करने वाले ब्रह्मदेव ने निधन के बाद भी मानवता की मिसाल कायम की. उनके परिजनों ने उनका नेत्रदान कराया. इससे दिवंगत ब्रह्मदेव की आंखें अब दो व्यक्तियों के जीवन में रोशनी लाएगी. पूर्व विधायक ब्रह्मदेव की अंत्येष्टि मंगलवार को पैतृक गांव में की जाएगी. ब्रह्मदेव कुमावत अजमेर जिले के बांदनवाड़ा निवासी थे. उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कुमावत के निधन पर दुख जताया.

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मसूदा के पूर्व विधायक ब्रह्मदेव कुमावत के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं है. कुमावत की सोमवार को घर पर अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. परिजन उन्हें अजमेर लेकर रवाना हुए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में निधन हो गया. क्षेत्र में यह खबर फैलते ही बांदनवाड़ा, बिजयनगर, मसूदा आदि में शोक की लहर छा गई.