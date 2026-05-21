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गज सिंह ने CM भजनलाल को लिखा पत्र, राजस्थानी भाषा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने की अपील

जोधपुर: पूर्व महाराजा गज सिंह ने हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार पदम मेहता और जेएनवीयू राजस्थानी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऐतिहासिक फैसले की सराहना की है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने और राजस्थान की राजभाषा बनने की उम्मीदें एक बार फिर मजबूत हो गई हैं.

उमेद भवन से जारी बयान में बताया गया कि गज सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजस्थानी भाषा में पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया है. उन्होंने पत्र में लिखा कि आपके शीघ्र कदम से मायड़ भाषा राजस्थानी को सम्मान मिलेगा और राजस्थानवासियों, खासकर शहर व गांव के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल होगा.

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करोड़ों लोग बोलते हैं राजस्थानी: सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का मार्ग और सरल हो गया है. पूर्व सांसद गज सिंह ने कहा कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग राजस्थानवासियों द्वारा लंबे समय से की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के करोड़ों लोगों की अपनी भाषा राजस्थानी है. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार करोड़ों लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं.

राजस्थानी भाषा को मान्यता: उन्होंने कहा कि वर्षों से हर स्तर पर लगातार यह मांग उठ रही है कि राजस्थानी भाषा को आधिकारिक मान्यता दी जाए और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन अब तक यह नहीं हो सका. राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदेशवासियों का हक है और इससे उनका सम्मान बढ़ेगा. गज सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की कि अब समय आ गया है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान की जाए. उन्होंने राज्य सरकार से भी पुरजोर प्रयास करने की बात कही ताकि आने वाली रुकावटें दूर हों और मान्यता का मार्ग प्रशस्त हो सके.