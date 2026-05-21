गज सिंह ने CM भजनलाल को लिखा पत्र, राजस्थानी भाषा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने की अपील
पूर्व महाराजा गज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के राजस्थानी भाषा संबंधी ऐतिहासिक फैसले को भजनलाल शर्मा से शीघ्र लागू करने की अपील की.
Published : May 21, 2026 at 6:59 PM IST
जोधपुर: पूर्व महाराजा गज सिंह ने हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार पदम मेहता और जेएनवीयू राजस्थानी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऐतिहासिक फैसले की सराहना की है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने और राजस्थान की राजभाषा बनने की उम्मीदें एक बार फिर मजबूत हो गई हैं.
उमेद भवन से जारी बयान में बताया गया कि गज सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजस्थानी भाषा में पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया है. उन्होंने पत्र में लिखा कि आपके शीघ्र कदम से मायड़ भाषा राजस्थानी को सम्मान मिलेगा और राजस्थानवासियों, खासकर शहर व गांव के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल होगा.
इसे भी पढ़ें- 'भाषा रो मान राजस्थान री शान...' सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जोरदार स्वागत
करोड़ों लोग बोलते हैं राजस्थानी: सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का मार्ग और सरल हो गया है. पूर्व सांसद गज सिंह ने कहा कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग राजस्थानवासियों द्वारा लंबे समय से की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के करोड़ों लोगों की अपनी भाषा राजस्थानी है. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार करोड़ों लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं.
राजस्थानी भाषा को मान्यता: उन्होंने कहा कि वर्षों से हर स्तर पर लगातार यह मांग उठ रही है कि राजस्थानी भाषा को आधिकारिक मान्यता दी जाए और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन अब तक यह नहीं हो सका. राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदेशवासियों का हक है और इससे उनका सम्मान बढ़ेगा. गज सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की कि अब समय आ गया है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान की जाए. उन्होंने राज्य सरकार से भी पुरजोर प्रयास करने की बात कही ताकि आने वाली रुकावटें दूर हों और मान्यता का मार्ग प्रशस्त हो सके.
इसे भी पढ़ें- खुशखबर: सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश-सभी शैक्षणिक संस्थानों में राजस्थानी भाषा में पढ़ाने की नीति बनाएं, गहलोत ने किया स्वागत
विषय के रूप में शामिल किया जाए: उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए निर्देशों की समयबद्धता से पूरी पालना करे. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राजस्थान सरकार राजस्थानी भाषा को राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था करे. इसके बाद उच्च शिक्षा में भी राजस्थानी को विषय के रूप में शामिल किया जाए. गज सिंह ने कहा कि जब जेएनवीयू जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले से ही एम.ए. स्तर पर राजस्थानी पढ़ाई जा रही है तो स्कूल-कॉलेज स्तर पर भी इसे पढ़ाना न्यायोचित है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस दिशा में स्पष्ट निर्देश दे रहा है.
1992 का बोट क्लब धरना: गज सिंह खुद वर्षों से विभिन्न मंचों, समारोहों और राज्यसभा सदस्य रहते हुए केंद्र व राज्य सरकार से राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं. 1992 में उनके नेतृत्व में नई दिल्ली के बोट क्लब पर प्रदेश के पक्ष-विपक्ष के जनप्रतिनिधियों, इतिहासकारों, साहित्यकारों, लेखकों, कवियों और विभिन्न संगठनों के लोगों ने धरना दिया था. इस फैसले को लागू करने से राजस्थानी भाषा को नई पहचान और मजबूती मिलेगी, जिसका लाभ पूरे प्रदेश के युवाओं और भाषा प्रेमियों को होगा.
इसे भी पढ़ें- राजस्थानी भाषा की मान्यता पर साहित्यकार सीपी देवल ने कहा- भाषा को लेकर नहीं दिखी ईमानदारी