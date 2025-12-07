ETV Bharat / state

राठौड़ का तंज: कांग्रेस नेता वाकई जमीन से जुड़े, तभी उनके शासन में हुए जमीन घोटाले...

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि लोकतांत्रिक पद्धति से चुने सीएम पर व्यक्तिगत टिप्पणी मर्यादाहीन है. कांग्रेस को इसके बजाय अगले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हुए विकास कार्यों पर बहस करनी चाहिए. सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में आधारभूत संरचना मजबूत करने, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर, ईआरसीपी और यमुना समझौते को धरातल पर उतारने, राज्य की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि और शानदार बजट जैसी उपलब्धियां हासिल की.

जयपुर : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे एवं भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की एक्स पर पोस्ट पर जवाब दिया. राठौड़ ने शनिवार देर रात मीडिया से बात में कहा कि कांग्रेस नेताओं को निजी स्तर पर टिप्पणी के बजाय राज्य सरकार के कार्यों पर बात करनी चाहिए. भाजपा छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देती है. गुटबाजी कांग्रेस में है, जिसे जनता ने देखा और देख रही है, तब ही उसे विपक्ष में बिठा रखा है. कांग्रेस नेताओं का जमीनी कार्यकर्ताओं होने की बात इससे साबित होता है कि कांग्रेस शासन में हजारों करोड़ के जमीन घोटाले हुए.

वाकई जमीन से जुड़े...तंज: राठौड़ बोले कि जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद को जमीन से जुड़ा नेता बताते हैं, जो पूरी तरह सच है. कांग्रेस शासन में जूली के गृह जिले के थानागाजी में 2 हजार एकड़ जमीन की भारी लूट हुई थी. विधानसभा में प्रकरण उठने पर जिस कलेक्टर ने जमीन का अवैध आवंटन रद्द किया, उसका कुछ दिन में स्थानांतरण कर दिया. डोटासरा की गृह तहसील में नेक्सा ग्रीन कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी भी कांग्रेस राज में हुई. कांग्रेस शासन में भारी जमीन घोटाले से समझ आता कि वो कितने जमीन से जुड़े नेता हैं.

जोशी का अपमान: भ्रष्टाचार मामलों पर मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि यदि कांग्रेस जल जीवन मिशन घोटाले में जेल जा चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को मच्छर समझती है तो यह उनका अपमान है. पार्टी कितने बड़े और वरिष्ठ नेता रहे, उनको लेकर कांग्रेस कहती है कि सरकार मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं करती तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

पढ़ें:डोटासरा का दावा: 'इस सरकार में नहीं आएगा शेखावाटी में यमुना का जल, मैं लिख कर देने को तैयार'

डोटासरा नहीं चाहते यमुना का जल: राठौड़ ने कहा कि हमारी सरकार में यमुना जल समझौते की डीपीआर पर काम लगभग पूरा हो गया. जल्दी आगे की कार्य योजना बनेगी. डोटासरा के बयान से लगता है, वे नहीं चाहते कि शेखावाटी में यमुना का पानी पहुंचे. राठौड़ ने कहा कि भाजपा में गुटबाजी की बात करने वाले कांग्रेस नेता भूल गए कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ कई दिन होटलों में बंद रहे थे. भाजपा वह पार्टी है, जहां साधारण कार्यकर्त्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है. पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि भाजपा की सातों संभागों के जिला एवं मंडल अध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों की बैठकें हुई. इनमें सरकार की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ आमजन तक पहुंचाने तथा संगठन को मजबूत करने पर विमर्श किया.