संतकबीरनगर पहुंचे सपा नेता रोहित पांडेय; कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से किया स्वागत, 2014 में लड़ा था चुनाव
खलीलाबाद स्थित हीरालाल डिग्री कॉलेज तक कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उमड़ा हुजूम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:10 PM IST
संतकबीरनगर : समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रोहित पांडेय का शनिवार को जनपद में प्रथम आगमन पर स्वागत किया गया. इस दौरान सीमा टेमा मगहर से लेकर खलीलाबाद स्थित हीरालाल डिग्री कॉलेज तक कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ा. हजारों की संख्या में मौजूद प्रशंसकों ने फूल-मालाओं से उनका भव्य अभिनंदन किया. उन्होंने जिला अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ताओं का इस भव्य स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया.
सपा नेता का काफिला जब समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया. कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की.
उन्होंने कहा कि 5 मार्च को लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर सपा की सदस्यता ली थी. उन्होंने कहा कि "आज अपने गृह जनपद की माटी पर मिले इस अपार प्रेम और विश्वास से मैं अभिभूत हूं. आगामी राजनीति पर चर्चा करते हुए उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी."
गौरतलब है कि रोहित पांडेय ने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर संतकबीरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद, अब समाजवादी पार्टी के जरिए उनकी मुख्यधारा की राजनीति में वापसी हुई है. अंत में उन्होंने जिला अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ताओं का इस भव्य स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया.
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