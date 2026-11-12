'मैंने पत्नी की गला रेतकर हत्या की..' थाने पहुंचकर पति ने किया सरेंडर
Munger Murder मुंगेर में घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. परिजनों ने पति पर संगीन आरोप लगाए. रिपोर्ट-प्रिंस
Published : November 12, 2026 at 3:46 PM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के सदर बाजार फाड़ी के पास का है. पति ने वारदात को अंजाम देकर खुद थाने पहुंच गया और सरेंडर कर दिया. मृतका के मायके वालों ने पति और उसके परिजनों पर लंबे समय से मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है.
पति ने पत्नी का गला रेतकर की हत्या
मृतका की पहचान पूजा देवी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति दशरथ मंडल धरहरा थाना क्षेत्र के दशरथपुर का निवासी बताया जा रहा है. इस घटना के बाद जहां मृतका के मायके में चीख-पुकार मची है, वहीं दो मासूम बेटियों के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया है.
लोको पायलट रह चुका है आरोपी पति
जानकारी के अनुसार, दशरथ मंडल रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत था और बाद में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस ले चुका था. दोनों की शादी वर्ष 2015 में हुई थी. पूजा भागलपुर के इशाकचक निवासी अमर कुमार की बेटी थी. शादी के बाद दंपती को दो बेटियां हुईं. हालांकि, समय बीतने के साथ पति-पत्नी के बीच रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती चली गई और पारिवारिक विवाद गंभीर रूप लेने लगा.
शादी के बाद ही शुरू हो गया था विवाद
शादी के शुरुआती दिनों के बाद ही पति-पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया. छोटी-छोटी बातों को लेकर होने वाले झगड़े ने बाद में गंभीर रूप ले लिया. परिवार के लोगों और रिश्तेदारों ने कई बार दोनों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया, लेकिन विवाद का स्थायी समाधान नहीं निकल सका.
घरेलू कलह के चलते हुई हत्या
बताया जाता है कि एक बार विवाद इतना बढ़ गया था कि मामला थाने तक पहुंच गया था. उस समय दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया था. इसके बावजूद घरेलू कलह समाप्त नहीं हुई. अब पूजा की हत्या के बाद मायके पक्ष ने पुराने विवादों और कथित प्रताड़ना को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
'लंबे समय से बहन को किया जा रहा था प्रताड़ित'
मृतका के भाई शुभम कुमार ने आरोप लगाया कि उसकी बहन पूजा को शादी के बाद से ही मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. करीब एक वर्ष पहले भी उसके साथ मारपीट की घटना हुई थी. उस समय परिवार के लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी और मामला थाने तक पहुंचा था. बाद में समझौता कराकर विवाद को शांत कराया गया था.
''परिवार को उम्मीद थी कि समझौते के बाद बहन की जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन परिस्थितियों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. अब बहन की हत्या कर दी गई. इस मामले में बहन के कातिल और उसके परिवार की भी जांच की जाए.''- शुभम, मृतका का भाई
हत्या की सूचना मिलते ही मचा कोहराम
घटना का खुलासा बुधवार की देर रात करीब 12:30 बजे हुआ. बताया जाता है कि जमालपुर पुलिस ने मृतका के भाई शुभम कुमार को फोन कर पूजा की हत्या किए जाने की सूचना दी. आधी रात में मिली इस खबर से मायके पक्ष के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई. परिजन आनन-फानन में जमालपुर पहुंचे.
परिजनों के पहुंचने पर मची चीख पुकार
मौके पर पहुंचने के बाद परिवार के लोगों ने पूजा को खून से लथपथ हालत में मृत पाया. उसका गला धारदार हथियार से रेता हुआ था. अपनी बहन की इस हालत को देखकर मायके वालों में चीख-पुकार मच गई. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. घटना के बाद आसपास के इलाके में भी सनसनी फैल गई.
पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण
इस हत्याकांड की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति दशरथ मंडल खुद पुलिस के पास पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल हत्या के पीछे की वास्तविक वजह और वारदात से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है.
पुलिस ने जुटाए साक्ष्य
आरोपी के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस उसके बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था और हत्या से पहले पति-पत्नी के बीच किसी प्रकार का विवाद हुआ था या नहीं.
हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद
घटना की सूचना मिलते ही जमालपुर पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और हत्या से संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को भी बरामद किया गया. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
''जमालपुर थाना क्षेत्र से पति द्वारा पत्नी की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है. इस हत्याकांड के आरोपी पति ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है. एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्यों को बरामद कर सुरक्षित रख लिया है. मामले में मृतिका के परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन पर कानूनी करवाई की जा रही है.''- सैयद इमरान मसूद, पुलिस अधीक्षक, मुंगेर
दो मासूम बेटियों के भविष्य पर सवाल
इस हत्याकांड का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि पूजा की दो मासूम बेटियां अब मां की ममता से हमेशा के लिए वंचित हो गई हैं. जिन बच्चों के लिए मां ही सुरक्षा, स्नेह और सहारे की सबसे बड़ी दुनिया होती है, उन्हें अब अपनी मां के बिना जीवन बिताना होगा. एक तरफ मां की हत्या का सदमा है तो दूसरी तरफ पिता हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है. ऐसे में दोनों बच्चियों के भविष्य और उनकी देखभाल को लेकर भी परिवार के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है.
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