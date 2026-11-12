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'मैंने पत्नी की गला रेतकर हत्या की..' थाने पहुंचकर पति ने किया सरेंडर

पति ने पत्नी का गला रेतकर की हत्या ( ETV Bharat )

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के सदर बाजार फाड़ी के पास का है. पति ने वारदात को अंजाम देकर खुद थाने पहुंच गया और सरेंडर कर दिया. मृतका के मायके वालों ने पति और उसके परिजनों पर लंबे समय से मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है.

पति ने पत्नी का गला रेतकर की हत्या