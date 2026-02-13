वरिष्ठ बीजेपी नेता विंध्यवासिनी कुमार का पार्थिव शरीर पार्टी मुख्यालय लाया गया, कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
बीजेपी के पूर्व-प्रदेश महामंत्री पूर्व विधान परिषद सदस्य दिवंगत विंध्यवासिनी कुमार के पार्थिव शरीर पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 9:38 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में शुक्रवार को पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य दिवंगत विंध्यवासिनी कुमार के पार्थिव शरीर पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित क श्रद्धांजलि अर्पित की. श्रद्धा और शोक से भरे वातावरण में उपस्थित जनसमूह ने उनके लंबे सार्वजनिक जीवन और संगठन के प्रति समर्पण को स्मरण किया. दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर को पार्टी के ध्वज से ढंका गया.
प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने विंध्यवासिनी कुमार के पार्थिव शरीर पर भाजपा का ध्वज ओढ़ाकर नमन किया उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनका सादा जीवन और उच्च विचार संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक रहेंगे. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों और समर्थकों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. लंबी बीमारी के बाद विंध्यवासिनी कुमार का निधन गुरुवार को हुआ था.
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिकाओं में लंबे समय तक रहे. विधान परिषद के सदस्य रहे. प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद में भाजपा के नेता भी रहे. प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपा मध्यप्रदेश के प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष बृज बहादुर, महापौर सुषमा खर्कवाल, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, सह प्रभारी अतुल अवस्थी, चौ. लक्ष्मण सिंह,भाजपा नेता नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विन्ध्यवासिनी कुमार जी की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि करके श्रद्धांजलि अर्पित की.
