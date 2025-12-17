ETV Bharat / state

राठौड़ की डोटासरा को चुनौती : बोले-कांग्रेस सरकार के 5 साल बनाम भाजपा के 2 वर्ष के काम पर कर लें बहस

राठौड़ का दावा था कि भाजपा ने महिला, किसान, विद्यार्थी, बेरोजगार सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किए.

Rathore speaking to the media
मीडिया से बात करते राठौड़ (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
डूंगरपुर: पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार अपने कामों का हर साल हिसाब देती है, लेकिन कांग्रेस सरकार अंतिम साल में हिसाब देती थी. राठौड़ ने भाजपा और कांग्रेस सरकार के बीच कामकाज को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा को विधानसभा में खुली बहस की चुनौती दी. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस 5 साल के शासन में जो काम नहीं कर सकी, वो भाजपा की भजनलाल सरकार ने 2 साल में कर दिखाए. डोटासरा बहस कर लें तो पता चल जाएगा. राठौड़ का दावा था कि भाजपा ने महिला, किसान, विद्यार्थी, बेरोजगार सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किए.

डूंगरपुर आए राजेंद्र राठौड़ राज्य सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर बुधवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे. पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय व भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथलेश गौतम साथ थे. राठौड़ ने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) पर जमकर निशाना साधा. साथ ही कहा कि प्रदेश अब ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है.

उपलब्धियां, दावे और आरोप

  • बांसवाड़ा में 4500 करोड़ का एटोमिक पावर प्लांट बन रहा
  • प्रदेश में बीते 2 साल में अपराधों में कमी
  • बेरोजगारी दूर करने को स्कील डेवलपमेंट और सरकारी नौकरियों तक का प्रबंधन सरकार ने किया
  • सिंचाई के लिए रामसेतु व यमुना जल जैसे समझौते किए
  • कांग्रेस और बीएपी विकास नहीं बल्कि विनाश, जाति आधारित, युवाओं को गुमराह करने की राजनीति करते हैं
  • अगले पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव में भाजपा की रिकॉर्ड जीत होगी

जात के नाम मांगे वोट और घूस लेते गिरफ्तार: भाजपा नेता राठौड़ ने आरोप लगाया कि बीएपी आदिवासी क्षेत्र में अराजकता फैला रही है. पहले जाति के नाम पर वोट मांगे. जीतने के बाद विधानसभा में सवाल पूछने के लिए बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए. इस पर बीएपी सांसद कार्रवाई के बजाय कहते हैं कि ऐसा तो होना चाहिए. राठौड़ बोले-ये कैसी राजनीति है. बीएपी यहां के युवाओं को गुमराह कर रही है, जबकि भाजपा सरकार ने क्षेत्र के विकास की कई योजनाएं चलाई. बीएपी की कलई खुल रही है. जल्द बीएपी के दिन लद जाएंगे.राठौड़ एवं मालवीय नगर परिषद गए, जहां फोलोअप शिविर में पट्टों का वितरण किया.

