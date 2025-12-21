ETV Bharat / state

अरावली पर राजनीति: राजेंद्र राठौड़ बोले- अपने कर्म छुपाने को भ्रम फैला रहे गहलोत, 700 पट्टे उनके राज में हुए जारी

एक सामान मापदंड बनाना है लक्ष्य: राठौड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगी. उसका मुख्य उद्देश्य अरावली के क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट करना था. इससे पहले भी रिट लगी थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्य और केंद्र सरकार को कहा था कि अरावली के संबंध में एक सामान मापदंड तय होने चाहिए. राठौड़ बोले- 100 मीटर की ऊंचाई को लेकर पूर्व सीएम गहलोत भ्रम फैला रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 100 मीटर की ऊंचाई में बाउंड्री कन्ट्यूर को भी शामिल किया गया है. कन्ट्यूर का मतलब पहाड़ी की जड़ है. यानी तलहटी में पहाड़ का बेस बाउंड्री कन्ट्यूर है. जबकि 100 मीटर की ऊंचाई की बात कहकर कांग्रेस नेता भ्रमित करने का काम कर रहे हैं.

गहलोत और कांग्रेस पार्टी फैला रही भ्रम: राठौड़ ने कहा कि अरावली में हमारे किले एवं प्रसिद्ध मंदिर हैं. कुंभलगढ़, नाहरगढ़ के किले और देलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर भी अरावली पर्वत शृंखला में हैं. कुतुबमीनार जैसे प्रसिद्ध स्मारक भी इसी के दायरे में हैं. अरावली थार के मरुस्थल के फैलाव को भी रोकती है. यह प्राकृतिक दीवार है, जो जैव विविधताओं से भरी है. इसकी मदद से भूजल भी रिचार्ज होता है. दिल्ली और एनसीआर के पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी इसका अहम योगदान है. वे बोले- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की चर्चा करके अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश में लगे हैं.

गहलोत का कांग्रेस नेता ही नहीं दे रहे साथ: पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बोले कि गहलोत सोशल मीडिया पर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने अपनी डीपी बदली, लेकिन कांग्रेस के अन्य नेताओं ने विशेषकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उनका साथ नहीं दिया. अरावली निश्चित तौर पर हमारी जीवन रेखा है. इसका ढाई अरब पुराना इतिहास रहा है. जो राजस्थान के साथ गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक 37 जिलों में 1.47 वर्ग किमी में फैली है. अरावली बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. अरावली को बचाने के लिए केंद्र सरकार चिंतित है.

जयपुर: राजस्थान की जीवनरेखा अरावली पर्वत शृंखला को लेकर राजस्थान में अब सियासी घमासान तेज हो गया. अरावली बचाओ अभियान को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समर्थन दिया और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास आज मौन जुलूस निकाल रहे हैं. इस बीच, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, प्रवक्ता कुलदीप धनकड़ और विधायक महेंद्र पाल मीणा ने रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और अशोक गहलोत पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अरावली बचाने की मुहिम के नाम पर अशोक गहलोत चाय के प्याले में तूफान खड़ा करना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि 2002 में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अरावली को लेकर जो निर्णय लिया. उसी के कारण आज अरावली को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

गहलोत सरकार ने तय की 100 मीटर ऊंचाई: राठौड़ ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अरावली की 100 मीटर की परिभाषा 2002 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने 1968 के लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को वैधानिक स्वीकृति देकर तय की थी. इन्होंने डेढ़ दशक पहले कोर्ट में हलफनामा दिया. उस समय भी यह प्रकरण चला था. राठौड़ बोले- उस समय गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने कहा था कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को अरावली पर्वत माना जाए.

700 से ज्यादा खनन पट्टे गहलोत के शासन में: उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के उस समय की परिभाषा के आधार पर 1000 माइंस अलग-अलग समय में दी गई. इसमें 700 से ज्यादा खनन पट्टे अशोक गहलोत ने अपने शासन में दिए. राठौड़ बोले- सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको आधार माना है. उस लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को गहलोत ने अपने हलफनामे के साथ सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया था. उन्होंने 2003 में 17 जिलों में निर्देश दिए कि 100 मीटर ऊंचाई मानते हुए कहां-कहां पट्टे जारी किए जा सकते हैं. खनन विभाग इसका सर्वे करे. आज अपने ही कर्म को ढंकने के लिए बातें कर रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केन्द्रीय मंत्री पर साधा निशाना : प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव का यह कहना कि अरावली की 100 मीटर उंचाई की परिभाषा कांग्रेस लाई थी, पूरी तरह भ्रामक और झूठ है. जबकि इस मामले में सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से 14 साल पहले खारिज की गई अरावली की 100 मीटर उंचाई वाली परिभाषा की 2024 में वकालत करके राजस्थान के माथे पर विनाश का कलंक लगा दिया है. जूली ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि 16 फरवरी 2010 को तत्कालीन सरकार ने रोजगार बचाने के लिए 100 मीटर ऊंचाई वाली परिभाषा का तर्क रखा था, जिसे 19 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था और पूरी रेंज को अरावली मानने का आदेश दिया था.

इस पर कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से सेटेलाइट मैपिंग करवाई. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि 1 मार्च 2024 की बैठक में राजस्थान के खान और वन विभाग ने खारिज हो चुकी उसी 100 मीटर वाली परिभाषा का समर्थन किया. वहीं, केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी वकालत की. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट को पुराने फैसले की याद दिलाने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं कर जानबूझकर षड्यंत्र किया.

कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई कर खनन माफिया की कमर तोड़ी : नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 4206 एफआइआर दर्ज कर खनन माफिया की कमर तोड़ने का कार्य किया था. इनमें पहले तीन वर्षों में ही 2019-20 में 930, 2020-21 में 760 और 2021-22 में 1305 एफआइआर दर्ज की गई थी. वहीं, प्रदेश में मौजूदा भाजपा सरकार ने पहले साल (2024-25) में केवल 508 एफआइआर दर्ज कर पाई. वहीं,कांग्रेस सरकार ने 2019-2024 में 5 साल में खनन माफियाओं से 464 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला. जबकि हर माफिया को आर्थिक चोट पहुंचाई। यह भाजपा के कार्यकाल से दोगुने से भी अधिक है. जबकि भाजपा सरकार ने 2013-2018 के कार्यकाल में केवल 200 करोड़ रुपए वसूली की.

अलवर सांसद यादव पर बोला तीखा हमला : प्रतिपक्ष नेता जूली ने केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि भूपेन्द्र यादव अजमेर की गोद में खेले और वहीं पढ़े. आज वे उसी अरावली का चीरहरण होते देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि अलवर सांसद होने के बाद भी वे खनन माफियाओं के ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्रालय का काम अब खनन मंत्रालय की फाइलों को पास करना रह गया है. उन्होंने केन्द्रीय मंत्री यादव पर अरावली को मिटाने का आरोप लगाया.