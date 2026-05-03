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कठूमर के पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन, SMS अस्पताल में ली अंतिम सांस

पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन ( फाइल फोटो )

अलवर: कठूमर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे बाबूलाल बैरवा का रविवार सुबह निधन हो गया. वे पिछले 12-13 दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे. उनका इलाज जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में जारी था, जहां आज सुबह करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. पूर्व विधायक के निजी सचिव रहे बीरू बैरवा ने बताया कि बाबूलाल बैरवा का इलाज जयपुर एसएमएस अस्पताल में चल रहा था. ​जानकारी के अनुसार, पूर्व विधायक लंबे समय से बीपी, शुगर और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे. उनके निधन की खबर फैलते ही कठूमर और खेड़ली क्षेत्र सहित पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है. बैरवा का राजनीतिक सफर बेहद प्रेरणादायक रहा; वे अपनी लोकप्रियता के दम पर दो बार कांग्रेस, एक बार भाजपा और एक बार निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए. इसे भी पढ़ें: बीकाजी के CMD शिवरतन अग्रवाल 'फन्ना बाबू' का निधन, उद्योग और सामाजिक जगत में शोक की लहर