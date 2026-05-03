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कठूमर के पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन, SMS अस्पताल में ली अंतिम सांस

कठूमर से पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन हो गया है. उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन
पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 8:27 AM IST

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अलवर: कठूमर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे बाबूलाल बैरवा का रविवार सुबह निधन हो गया. वे पिछले 12-13 दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे. उनका इलाज जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में जारी था, जहां आज सुबह करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. पूर्व विधायक के निजी सचिव रहे बीरू बैरवा ने बताया कि बाबूलाल बैरवा का इलाज जयपुर एसएमएस अस्पताल में चल रहा था.

​जानकारी के अनुसार, पूर्व विधायक लंबे समय से बीपी, शुगर और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे. उनके निधन की खबर फैलते ही कठूमर और खेड़ली क्षेत्र सहित पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है. बैरवा का राजनीतिक सफर बेहद प्रेरणादायक रहा; वे अपनी लोकप्रियता के दम पर दो बार कांग्रेस, एक बार भाजपा और एक बार निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए.

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​कठूमर क्षेत्र के विकास में उनका योगदान अतुलनीय माना जाता है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके निधन को पार्टी के लिए एक ऐसी क्षति बताया है जिसकी भरपाई संभव नहीं है. उनका पार्थिव देह खेड़ली बाईपास स्थित उनके निवास स्थान पर लाया जा रहा है, जहां से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी. बाबूलाल बैरवा कठूमर से 4 बार विधायक रहे. नवंबर 1953 को बाबूलाल बैरवा का जन्म हुआ था. सबसे पहले निर्दलीय 1980 में विधायक चुने गए. 1985 में कांग्रेस से विधायक चुने गए. 2008 में भाजपा से विधायक बने. 2018 में कांग्रेस से विधायक चुने गए थे.

खबर का अपडेट जारी है...

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बाबूलाल बैरवा निधन
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