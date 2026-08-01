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शामली में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या; गन्ने के खेत में मिली लाश, पुलिस जांच जारी

गांव नाला के रजवाहे की पटरी के पास किसान के गन्ने के खेत में शनिवार सुबह गोली लगा शव पड़ा मिला.

शामली में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या.
शामली में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 12:50 PM IST

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शामली: जिले में 22 साल के पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान जनपद बागपत के गांव ककड़ीपुर निवासी मोहना उर्फ मोनू (22) पुत्र सुरेंद्र के रूप में हुई है. मोनू कबड्डी खिलाड़ी होने के साथ-साथ फसलों में दवाई स्प्रे करने का काम करता था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई.

हत्या की यह वारदात शामली जिले के कांधला थाना इलाके की है. थाना क्षेत्र के गांव नाला के जंगलों में एक युवक का गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई. जानकारी के मुताबिक, मोनू शनिवार सुबह करीब 5:15 बजे अपने घर से गांव नाला में मजदूरों को लेने के लिए निकला था. काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश में जुट गए.

शामली में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या. (Video Credit: ETV Bharat)

इसी दौरान गांव नाला के रजवाहे की पटरी के पास किसान परविंदर के गन्ने के खेत में उसका गोली लगा शव पड़ा मिला. खेत पर पहुंचे किसान परविंदर ने शव देखकर तुरंत डायल-112 पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना कांधला पुलिस मौके पर पहुंच गई.

इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला, क्षेत्राधिकारी कैराना हेमंत कुमार और भारी पुलिस बल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की. मौके से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस पुरानी रंजिश, आपसी विवाद और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच कर रही है.

कांधला थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या की वारदात की सूचना मिली थी. इसके बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और अन्य जांच-पड़ताल की जा रही है. परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

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