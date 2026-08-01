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शामली में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या; गन्ने के खेत में मिली लाश, पुलिस जांच जारी

शामली में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )