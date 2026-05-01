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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का जयपुर दौरा: पांच राज्यों में एनडीए को बढ़त का किया दावा

जयपुर आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शुक्रवार को जयपुर दौरे आए. इस दौरान उन्होंने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत का दावा किया. उन्होंने भाजपा मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों का जायजा लिया. मुंडा ने कहा कि 4 मई को आने वाले परिणाम भाजपा के पक्ष में होंगे. उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया और विपक्ष से संसदीय आचरण को लेकर माफी मांगने की बात कही. महिला आरक्षण पर भाजपा की ईमानदारी का उल्लेख किया. अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी राज्यों में कड़ी मेहनत की है और पार्टी को सकारात्मक परिणामों की उम्मीद है. उन्होंने विश्वास जताया कि 4 मई को आने वाले परिणाम एनडीए के पक्ष में होंगे और पार्टी कई राज्यों में सरकार बनाने में सफल रहेगी. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा (ETV Bharat Jaipur)