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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का जयपुर दौरा: पांच राज्यों में एनडीए को बढ़त का किया दावा

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की.

EX CM Jharkhand Arjun Munda
जयपुर आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 3:29 PM IST

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जयपुर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शुक्रवार को जयपुर दौरे आए. इस दौरान उन्होंने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत का दावा किया. उन्होंने भाजपा मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों का जायजा लिया. मुंडा ने कहा कि 4 मई को आने वाले परिणाम भाजपा के पक्ष में होंगे. उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया और विपक्ष से संसदीय आचरण को लेकर माफी मांगने की बात कही. महिला आरक्षण पर भाजपा की ईमानदारी का उल्लेख किया.

अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी राज्यों में कड़ी मेहनत की है और पार्टी को सकारात्मक परिणामों की उम्मीद है. उन्होंने विश्वास जताया कि 4 मई को आने वाले परिणाम एनडीए के पक्ष में होंगे और पार्टी कई राज्यों में सरकार बनाने में सफल रहेगी.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: महिला आरक्षण बिल: केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले- विपक्ष ने झूठ और भ्रम फैलाया, उम्मीद अभी बाकी

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पर आरोप: पश्चिम बंगाल के संदर्भ में उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया. मुंडा ने कहा कि इसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां आत्मीयता और निर्भयता के साथ काम किया. जनता परिवर्तन चाहती है और भाजपा उस उम्मीद का प्रतिनिधित्व कर रही है.

महिला आरक्षण पर कही ये बात: महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए मुंडा ने कहा कि भाजपा इस विषय पर पूरी तरह ईमानदार है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विधेयक लाकर इस दिशा में ठोस पहल की थी. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार विपक्ष ने संसद में किया, वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है. उन्होंने विपक्ष से देश के सामने माफी मांगने की बात कही. अर्जुन मुंडा के इस दौरे को आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुंडा ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की.

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ARJUN MUNDA IN JAIPUR
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EX CM JHARKHAND ARJUN MUNDA

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