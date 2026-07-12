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JDU से निष्कासित होने के बाद छोटू सिंह पर सम्राट सरकार का एक्शन, नागरिक परिषद से भी किया बाहर

जेडीयू ने अनुशासनहीनता पर पूर्व महासचिव छोटू सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित किया था. अब सम्राट सरकार ने नागरिक परिषद से बाहर किया.

CHHOTU SINGH EXPELLED FROM JDU
छोटू सिंह नागरिक परिषद से बाहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 12, 2026 at 11:04 AM IST

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पटना: जेडीयू में अनुशासनहीनता के मामले में पूर्व महासचिव अरविन्द कुमार सिंह उर्फ छोटु सिंह पर बड़ी कार्रवाई की गई. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. इसके साथ ही अब सम्राट चौधरी सरकार ने भी उन्हें नागरिक परिषद से बाहर कर दिया है. यह कार्रवाई छोटू सिंह की बढ़ती अनुशासनहीन गतिविधियों के चलते की गई है.

अशोक चौधरी के माने जाते थे सबसे करीबी: छोटू सिंह को मंत्री अशोक चौधरी का बेहद करीबी नेता माना जाता था. अशोक चौधरी के साथ हर कार्यक्रम में दिखने वाले छोटू सिंह जेडीयू के ज्यादातर कार्यक्रमों में सक्रिय रहते थे. नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में भी वे फूल माला लेकर सबसे आगे रहते थे. हालांकि इस बार उन्हें प्रदेश कमेटी में जगह नहीं दी गई, जिससे वे काफी नाराज थे.

CHHOTU SINGH EXPELLED FROM JDU
नीतीश कुमार के साथ पूर्व महासचिव छोटू सिंह (ETV Bharat)

प्रदेश कमेटी में जगह न मिलने से नाराजगी: प्रदेश कमेटी में स्थान न दिए जाने से छोटू सिंह नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर आरोप लगाने शुरू कर दिए. वे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंचे, वहां शिकायत की और बहस भी कर बैठे. उनकी इस बर्ताव को अनुशासनहीनता माना गया जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया.

जनसुनवाई में मंत्रियों के बगल में बैठने का विवाद: कार्रवाई का एक बड़ा कारण जनसुनवाई कार्यक्रमों में छोटू सिंह का मंत्रियों के बगल में बैठना भी रहा. जेडीयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में वे इस तरह बैठने लगे थे जो कई नेताओं को पसंद नहीं आ रहा था. इसके चलते उन्हें जनसुनवाई कार्यक्रमों में भाग लेने से रोक भी दिया गया था.

पार्टी ने दिया सख्त संदेश: पार्टी सूत्रों के अनुसार छोटू सिंह पर की गई यह कार्रवाई एक साफ संदेश है कि जो भी नेता पार्टी के नेतृत्व के फैसलों का विरोध करेगा या अनुशासन तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. प्रदेश कमेटी में जगह न मिलने से कई अन्य नेताओं में भी नाराजगी है, लेकिन पार्टी अब अनुशासन बनाए रखने पर जोर दे रही है.

CHHOTU SINGH EXPELLED FROM JDU
6 साल के लिए निष्कासित (ETV Bharat)

जेडीयू में सख्ती का दौर शुरू: छोटू सिंह की निष्कासन की खबर से जेडीयू में चर्चाएं तेज हो गई हैं. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि ऐसे कदम से अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी. फिलहाल छोटू सिंह पर दोनों मोर्चों से कार्रवाई हो चुकी है, जिससे पार्टी के अंदर सख्ती का नया दौर शुरू होता दिख रहा है.

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