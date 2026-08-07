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'मरवाइए देगा सम्राट चौधरी हमको..' पूर्व JDU विधायक गोपाल मंडल का मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप

पटना: अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चाओं में है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है. जब उनसे सम्राट चौधरी के सीएम बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम कुछो नहीं बोलेंगे. घेरवाइएगा हमको, मरवाइए देगा सम्राट चौधरी हमको, मत बोलवाइये.

बांकीपुर में BJP की हार के कारण पर गोपाल मंडल: इस सवाल का जवाब देते हुए गोपाल मंडल ने कहा, आप लोग सोचते होंगे प्रशांत किशोर जीत गया. प्रशांत किशोर जीता लेकिन पढ़े लिखे हैं, मुखर वक्ता है. लेकिन जंतर-मंतर हिंदुस्तान के अंदर छात्रों ने जो आंदोलन किया, यह लाभ उनको मिला. बांकिपुर विधानसभा बुद्धिजीवियों का जगह है. लेकिन साधारण लोगों को लड़ा दिया.

गोपाल मंडल का मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप (ETV Bharat)

"बीजेपी में बहुत लोग थे, उनको लड़ाते तो जीत जाते. लोगों को कोई विकल्प नहीं मिला और प्रशांत किशोर को वोट दे दिया."- गोपाल मंडल. जेडीयू के पूर्व विधायक

नीतीश कुमार वजह तो नहीं? : नीतीश कुमार के सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिया था. वे हट गए तो लोगों ने बदल दिया.

सम्राट चौधरी कैसा काम कर रहे हैं?: इस सवाल पर फिर उन्होंने कहा कि, काहे बोलवाते है, उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री बने हरका (हरा) गमछा वाले को लपेटने लगे. अगर उनके साथ आईएएस लोग नहीं रहे तो क्या बोलेंगे, किसपर लाठी चला देंगे कोई ठिकाना नहीं है.