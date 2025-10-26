नीतीश कुमार को बड़ा झटका, RJD में शामिल हुए पूर्व जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू
सारण के पूर्व जदयू जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू बागी हो गये हैं. उन्होंने नीतीश कुमार के एक्शन के बाद राजद का हाथ थाम लिया है.
Published : October 26, 2025 at 2:55 PM IST
छपरा: बिहार विधानसभा चुनाव में सारण से जदयू को बड़ा झटका लगा है. जदयू के आधार स्तंभ के रूप में सारण के पूर्व जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू ने आज जेडीयू के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और वे राजद में शामिल हो गए हैं.
बागी हुए जदयू के आधार स्तंभ: अल्ताफ आलम राजू सारण जिला जदयू के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और मढ़ौरा की सीट से जदयू के प्रबल दावेदार थे. हालांकि चुनाव में यह सीट लोजपा (रामविलास) के खाते में चली गई जिसके कारण अल्ताफ आलम राजू बागी हो गए.
जेडीयू ने किया था निष्कासित: अल्ताफ आलम राजू ने मरहौरा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था. जिसके बाद जदयू ने बागी हुए अल्ताफ आलम राजू के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता निष्कासित कर दी. उधर बैद्यनाथ विकल को सारण जिला जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया.
अल्ताफ आलम ने थामा राजद का हाथ: स्थिति तब और भी खराब हो गई, जब मढ़ौरा की सीट से चार उम्मीदवारों का पर्चा नामांकन पत्र में त्रुटि के कारण रद्द हो गया. जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी अल्ताफ आलम राजू, लोजपा रामविलास की सीमा सिंह और दो अन्य निर्दलीयों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में गड़बड़ी पाई गई. अब अल्ताफ आलम राजू के पास कोई विकल्प नहीं था इसलिए उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली.
अल्ताफ आलम क्यों हुए बागी: अल्ताफ आलम राजू के इस सदस्यता ग्रहण में मरहौरा के वर्तमान विधायक जितेंद्र राय और तरैया से राजद के उम्मीदवार शैलेंद्र प्रताप सिंह की अहम भूमिका रही. दरअसल 2020 के चुनाव में अल्ताफ आलम राजू ने मरहौरा से जदयू प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और उन्होंने राजद विधायक जितेंद्र राय को कड़ी टक्कर दी थी. इसके बाद भी वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे और लगातार 5 साल से वे मढ़ौरा में अपनी जमीन तैयार कर रहे थे. वहीं यह सीट लोजपा रामविलास पासवान के खाते में चली गई और अल्ताफ आलम राजू बागी हो गए.
कब से है चुनाव?: बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर होगा. वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. नामांकन की समयसीमा समाप्त होने के बाद, अब सभी पार्टियां अपनी रणनीति को तेजी से लागू करने और चुनाव प्रचार में जुट गई है.
