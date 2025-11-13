ETV Bharat / state

जेपी समूह के पूर्व सीएमडी मनोज गौड़ को पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेजा गया

15 हजार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेपी इंफ्राटेक के पूर्व चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 हजार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार जेपी इंफ्राटेक के पूर्व चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है. एडिशनल सेशंस जज धीरेंद्र राणा ने पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद मनोज गौड़ को आज कोर्ट में पेश किया था. ईडी ने मनोज गौड़ की सात दिनों की हिरासत की मांग की थी. मनोज गौड़ पर आरोप है कि उसने घर खरीददारों से जुटाई गई रकम की हेराफेरी करने में अहम भूमिका निभाई. ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये मामला जेपी ग्रूप की दो कंपनियों जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) और जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) से जुड़े वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ मामला है. ईडी के मुताबिक 2017 में घर खरीददारों के विरोध प्रदर्शन के बाद कई एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें जेपी ग्रूप पर धोखाधड़ी करने, आपराधिक साजिश रचने और कपटपूर्वक निवेश कराने के आरोप लगे थे.

ईडी के मुताबिक जेपी समूह के कथित धोखाधड़ी में जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट शामिल हैं जिनमें निवेशकों को 2010-11 से घरों का वादा किया गाय था, लेकिन आज तक कई घर खरीददारों को मकान का कब्जा नहीं मिला. ईडी के मुताबिक जांच में पता चला मनोज गौड़ कंपनी के प्रबंध निदेशक के रुप में वित्तीय फैसलों और प्रबंधन में सीधे सीधे शामिल था और खरीददारों की रकम को ग्रुप की दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया.

ईडी ने इस मामले में दिल्ली, नोएडा , गाजियाबाद और मुंबई में करीब 15 स्थानों पर छापा मारा था। छापे के दौरान ईडी ने 1.7 करोड़ की नकदी, महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज , डिजिटल रिकॉर्ड्स और संपत्तियों के कागजात जब्त किए थे. ईडी ने कुछ दूसरे रियल इस्टेट कंपनियों के दफ्तरों की भी तलाशी ली थी जिनका जेपी ग्रुप से वित्तीय लेनदेन था। इन कंपनियों में गौरसंस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, गुलशन होम्स प्राईवेट लिमिटेड और महागुन रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

