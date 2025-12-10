ETV Bharat / state

इसरो के पूर्व चेयरमैन बोले; साल 2035 में भारत का होगा अपना स्पेस स्टेशन, 2040 में पहला भारतीय चांद पर

कानपुर: देश का पहला स्पेस स्टेशन साल 2028 से लेकर 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा. साल 2040 तक इसरो पहले भारतीय यात्री को चंद्रमा पर उतार देगा. इसके लिए कई स्तरों पर तैयारियां जारी हैं. मंगलवार को कानपुर आए इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ. एस सोमनाथ ने सिविल लाइंस स्थित मर्चेंट चेम्बर सभागार में यदुपति सिंहानिया मेमोरियल लेक्चर सीरीज के दूसरे संस्करण कार्यक्रम को संबोधित किया. बताया कि, चंद्रयान-3 को सकुशल स्थापित करने के बाद वहां से बहुत अधिक डाटा एकत्र किया गया है. जिसमें मून ऑफ एक्टिविटी, लोनार वाटर, लोनार क्विक्स, रडार बेस इमेजिंग, रेडिएशन इफ्केट आदि शामिल हैं.

डॉ.एस सोमनाथ ने बताया कि 2028 में चंद्रयान-4 की लॉचिंग होगी. इसके बाद जल्द चंद्रयान-5 की लांचिंग भी करेंगे. इसके लिए भारत का जापान सरकार के साथ करार हुआ है. चंद्रयान-5 की वर्किंग में जापान के विशेषज्ञ भी साथ रहेंगे. चंद्रयान-4 का प्रमुख काम सैंपलिंग कलेक्शन का रहेगा. कार्यक्रम में अभिषेक सिंहानिया, पार्थो पी कर, डॉ. राहुल गोयल आदि उपस्थित रहे. कार्यक्रम में शामिल होने से पहले डॉ. एस सोमनाथ ने एक निजी स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब का भी उद्घाटन किया.

फ्रांस के साथ तृष्णा पर काम: इसरो के पूर्व चेयरमैन ने बताया, इसरो ने कुछ समय पहले ही अमेरिका के साथ करार करते हुए निसार नाम से सैटेलाइट को तैयार किया था. जिसकी मदद से हम वाटर प्रेशर, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज समेत अन्य विषयों पर जानकारी एकत्रित कर रहे हैं. इसी तरह फ्रांस के साथ करार करते हुए हमने तृष्णा नाम से सैटेलाइट लांच किया है. जिसकी मदद से हम थर्मल इमेजिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ पर काम कर रहे हैं. कई अन्य देशों के साथ भी करार की जा रही है.