पूर्व IPS शोभा ओहटकर बनीं BSSC की नई अध्यक्ष, तेज-तर्रार और कड़क ऑफिसर की पहचान
1990 बैच की रिटायर्ड आईपीएस शोभा ओहटकर को बड़ी जिम्मेदार मिली है. उनको बीएसएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : August 2, 2026 at 5:11 PM IST
पटना: बिहार सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर पूर्व आईपीएस अधिकारी शोभा ओहटकर की नियुक्ति की है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 1990 बैच की सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी शोभा ओहटकर को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक बीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-3 के तहत की गई है.
शोभा ओहटकर को बड़ा जिम्मा: सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 'अब तक आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है. अधिसूचना पर सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार झा के हस्ताक्षर हैं.
अहम पदों पर जिम्मेदारी निभाई: शोभा ओहटकर बिहार पुलिस की उन अधिकारियों में गिनी जाती रही हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सख्त प्रशासनिक रवैये और अपराध नियंत्रण को लेकर अलग पहचान बनाई. पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिलों और अहम पदों पर जिम्मेदारी निभाई. कानून-व्यवस्था को लेकर उनका स्पष्ट और कड़ा रुख हमेशा चर्चा में रहा. अपराधियों के खिलाफ उनकी सख्त कार्रवाई के कारण उनका नाम सुनते ही अपराधियों में खौफ का माहौल बनने की बात अक्सर कही जाती रही है.
दृढ़ निर्णय लेने वाली अधिकारी: अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव और अनुशासित कार्यशैली के कारण शोभा ओहटकर की पहचान एक दृढ़ निर्णय लेने वाली अधिकारी के रूप में रही है. सेवा काल के दौरान उन्होंने कानून के निष्पक्ष अनुपालन और प्रशासनिक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी. यही वजह है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकार ने उन्हें एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व सौंपने का निर्णय लिया है.
बिहार कर्मचारी चयन आयोग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में तृतीय स्तर की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित करने वाली प्रमुख संस्था है. आयोग की जिम्मेदारी लाखों अभ्यर्थियों से जुड़े भर्ती परीक्षा, चयन प्रक्रिया और परिणामों को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न कराना है. ऐसे में आयोग के अध्यक्ष पद पर अनुभवी और प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले अधिकारी की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि शोभा ओहटकर के नेतृत्व में आयोग की कार्यप्रणाली में अनुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता को और मजबूती मिल सकती है. भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा आयोग की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में भी नई पहल देखने को मिल सकती है. बिहार सरकार की इस नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है. अब सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि पूर्व आईपीएस अधिकारी शोभा ओहटकर अपने प्रशासनिक अनुभव का उपयोग करते हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली को किस प्रकार नई दिशा देती हैं.
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