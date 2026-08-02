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पूर्व IPS शोभा ओहटकर बनीं BSSC की नई अध्यक्ष, तेज-तर्रार और कड़क ऑफिसर की पहचान

शोभा ओहटकर बनीं बीएसएससी चेयरमैन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर पूर्व आईपीएस अधिकारी शोभा ओहटकर की नियुक्ति की है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 1990 बैच की सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी शोभा ओहटकर को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक बीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-3 के तहत की गई है. शोभा ओहटकर को बड़ा जिम्मा: सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 'अब तक आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है. अधिसूचना पर सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार झा के हस्ताक्षर हैं. शोभा ओहटकर को बड़ा जिम्मा (ETV Bharat) अहम पदों पर जिम्मेदारी निभाई: शोभा ओहटकर बिहार पुलिस की उन अधिकारियों में गिनी जाती रही हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सख्त प्रशासनिक रवैये और अपराध नियंत्रण को लेकर अलग पहचान बनाई. पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिलों और अहम पदों पर जिम्मेदारी निभाई. कानून-व्यवस्था को लेकर उनका स्पष्ट और कड़ा रुख हमेशा चर्चा में रहा. अपराधियों के खिलाफ उनकी सख्त कार्रवाई के कारण उनका नाम सुनते ही अपराधियों में खौफ का माहौल बनने की बात अक्सर कही जाती रही है.