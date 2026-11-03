बिहार में बच्चों के बीच पहुंचीं पूर्व IPS काम्या मिश्रा, बांटी किताबें, मिठाईयां और पटाखे
Former IPS officer Kamya Mishra:पूर्व आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा ने महादलित मोहल्ले पहुंचकर सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के बीच बैग, कॉपी, किताब,मिठाइयां और पटाखें बांटें.रिपोर्ट-आलोक भारती
Published : November 3, 2026 at 8:42 PM IST
भोजपुर: बिहार के भोजपुर से पूर्व आईपीएस अधिकारी का एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है. यहां पूर्व आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा जरुरतंद बच्चों की मदद करने पहुंची. काम्या मिश्रा ने पुलिस की नौकरी भले ही छोड़ दी हो, लेकिन आम लोगों की सेवा का उनका जज्बा आज भी कायम है.
पूर्व आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा की पहल
भारतीय पुलिस सेवा (IPS) से इस्तीफा देने के बाद भी पूर्व आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा का जरूरतमंदों की मदद करने का सिलसिला जारी है.समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की उनकी यह पहल एक बार फिर चर्चा में है.
जरूरतमंद बच्चों के बीच बैग, कॉपी का वितरण
दीपावली के त्योहार को लेकर जहां लोग अपने-अपने घरों और तैयारियों में व्यस्त हैं, वहीं पूर्व आईपीएस काम्या मिश्रा अपने पति भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित के साथ आरा शहर के बहिरो स्थित महादलित मोहल्ले में पहुंची. यहां उन्होंने सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के बीच बैग, कॉपी, किताब, पेंसिल,मिठाइयां और पटाखों का वितरण किया.
मिठाइयां और पटाखे पाकर बच्चों के चेहरे खिले
त्योहार के मौके पर पढ़ाई की सामग्री के साथ मिठाइयां और पटाखे पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे. खास बात यह रही कि इस पहल के पीछे न कोई प्रचार-प्रसार था और न ही किसी तरह की पब्लिसिटी की कोशिश. बिना किसी लाव-लश्कर और मीडिया तामझाम के काम्या मिश्रा अपने पति के साथ सीधे बच्चों के बीच पहुंचीं और उन्हें दीपावली की खुशियों में शामिल किया.
समाज सेवा के प्रति समर्पण बरकरार
आईपीएस की नौकरी छोड़ने के बाद भी काम्या मिश्रा का समाज सेवा के प्रति समर्पण लगातार देखने को मिल रहा है. जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की उनकी कोशिश जारी है.
पति अवधेश दीक्षित भी दे रहे साथ
इस नेक पहल में भोजपुर एसपी व उनके पति अवधेश दीक्षित भी उनका साथ निभा रहे हैं. पूर्व आईपीएस काम्या मिश्रा की यह पहल बताती है कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए किसी पद या वर्दी की जरूरत नहीं होती.असली पहचान दूसरों के जीवन में खुशियां लाने और जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने से बनती है. इससे पूर्व में भी उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत समाग्री पहुंचाई थी.
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