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बिहार में बच्चों के बीच पहुंचीं पूर्व IPS काम्या मिश्रा, बांटी किताबें, मिठाईयां और पटाखे

जरूरतमंद बच्चों को बैग कॉपी बांटती काम्या मिश्रा ( ETV Bharat )

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) से इस्तीफा देने के बाद भी पूर्व आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा का जरूरतमंदों की मदद करने का सिलसिला जारी है.समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की उनकी यह पहल एक बार फिर चर्चा में है.

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जरूरतमंद बच्चों के बीच बैग, कॉपी का वितरण

दीपावली के त्योहार को लेकर जहां लोग अपने-अपने घरों और तैयारियों में व्यस्त हैं, वहीं पूर्व आईपीएस काम्या मिश्रा अपने पति भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित के साथ आरा शहर के बहिरो स्थित महादलित मोहल्ले में पहुंची. यहां उन्होंने सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के बीच बैग, कॉपी, किताब, पेंसिल,मिठाइयां और पटाखों का वितरण किया.

मिठाइयां और पटाखे पाकर बच्चों के चेहरे खिले

त्योहार के मौके पर पढ़ाई की सामग्री के साथ मिठाइयां और पटाखे पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे. खास बात यह रही कि इस पहल के पीछे न कोई प्रचार-प्रसार था और न ही किसी तरह की पब्लिसिटी की कोशिश. बिना किसी लाव-लश्कर और मीडिया तामझाम के काम्या मिश्रा अपने पति के साथ सीधे बच्चों के बीच पहुंचीं और उन्हें दीपावली की खुशियों में शामिल किया.