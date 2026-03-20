ETV Bharat / state

जोहार समुदाय के होली मिलन कार्यक्रम में मुर्गाझपट, पूर्व IPS गणेश मर्तोलिया ने दिखाया दम

जोहार समुदाय का सामूहिक प्रयास: पहाड़ों से दूर शहरों में बस जाने के बाद अक्सर लोग अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जौहार जनजाति के लोगों ने इस दूरी को अपनी ताकत बना लिया है. जोहार घाटी के 14 गांवों से आने वाले इस समुदाय ने अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संबंधों को जीवित रखने के लिए संगठित प्रयास शुरू किए हैं.

देहरादून: उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की जोहार घाटी से निकले लोग आज भले ही देशभर में बसे हों, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं. देहरादून में आयोजित एक होली मिलन कार्यक्रम ने इसी जुड़ाव को फिर से जीवंत कर दिया.

जोहार की जड़ों से जुड़ाव: इन्हीं प्रयासों का परिणाम है 'जोहार सांस्कृतिक संगठन' और 'जौहार सौका सीनियर सिटीजन संगठन', जो अलग-अलग वर्गों को एक मंच पर लाकर सांस्कृतिक संरक्षण का काम कर रहे हैं. इन संगठनों के माध्यम से देहरादून, लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों में बसे जोहार समुदाय के लोग नियमित रूप से मिलते हैं और अपनी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं. हाल ही में देहरादून में आयोजित एक होली मिलन कार्यक्रम इसी कड़ी का हिस्सा बना. इस कार्यक्रम में करीब 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया. आयोजन के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सभी को भावुक कर दिया.

अपनी संस्कृति बचाने का अभियान (Photo Courtesy: Johar Community)

पूर्व आईपीएस गणेश सिंह मर्तोलिया ने खेला मुर्गाझपट: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस गणेश सिंह मर्तोलिया ने यहां पारंपरिक खेल 'मुर्ग़ाझपट' खेला. जोहार घाटी के गांवों में खेले जाने वाला यह खेल जैसे ही देहरादून की जमीन पर उतरा, वहां मौजूद लोगों के लिए यह अपने बचपन और गांव की यादों को ताजा करने जैसा था. इस पूरे आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का एक भावनात्मक माध्यम मान रहे हैं.

त्योहार पर इकट्ठा होते हैं जोहार समुदाय के लोग (Photo Courtesy: Johar Community)

होली पर आयोजित होते हैं जोहार घाटी के लोगों के कार्यक्रम: ईटीवी से बातचीत में गणेश सिंह मर्तोलिया ने बताया कि होली के बाद पड़ने वाले पहले रविवार को इस तरह के आयोजन की परंपरा रही है. इस बार 15 मार्च को देहरादून में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नई और पुरानी पीढ़ी ने एक साथ हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल त्योहार मनाना नहीं, बल्कि समुदाय के लोगों को एकजुट करना और युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है.

जोहार समुदाय के लोग पिथौरागढ़ में रहते हैं (Photo Courtesy: Johar Community)

अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाए रखने की कोशिश: दरअसल, तेजी से बदलती जीवनशैली और शहरीकरण के बीच पारंपरिक पहचान को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है. ऐसे में जोहार समुदाय के ये प्रयास न सिर्फ अपनी संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि यह भी संदेश दे रहे हैं कि जड़ों से जुड़ाव ही असली पहचान है. देहरादून में खेले गए 'मुर्ग़ाझपट' जैसे पारंपरिक खेल इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे छोटे-छोटे प्रयास भी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रख सकते हैं और नई पीढ़ी को अपनी पहचान से जोड़ सकते हैं.