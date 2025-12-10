पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर शाहजहांपुर में गिरफ्तार; ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे, पुलिस ने नींद से जगाकर पकड़ा
देवरिया में SP रहने के दौरान धोखाधड़ी कर पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर खरीदा था प्लॉट, शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 4:12 PM IST
लखनऊ : पुलिस ने पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर में गिरफ्तार कर लिया. वह ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे. गिरफ्तारी के दौरान वह गहरी नींद में थे. पुलिस ने उन्हें जगाकर पकड़ लिया. इसके बाद उन्हें देवरिया लेकर पहुंची. पूर्व अफसर पर आरोप है कि उन्होंने पत्नी के नाम जमीन खरीद में धोखाधड़ी की थी.
गिरफ्तारी की पुष्टि लखनऊ के तालकटोरा थाना प्रभारी कुलदीप कुमार दुबे ने की है. उन्होंने बताया कि देवरिया में एसपी रहने के दौरान अमिताभ ठाकुर ने पत्नी के नाम साल 1999 में जमीन खरीदी थी. इसमें फर्जीवाड़ा किया गया था. उन्होंने गलत जानकारी उपलब्ध कराई थी. अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की जानकारी उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को दे दी गई है.
लखनऊ-दिल्ली एसी एक्सप्रेस से हुई गिरफ्तारी : पुलिस के अनुसार अमिताभ ठाकुर लखनऊ-दिल्ली एसी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे. मंगलवार की रात 2 बजे शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने ट्रेन से उन्हें गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान वह सो रहे थे. पुलिस ने उन्हें जगाकर पकड़ लिया. इसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में लेकर देवरिया पहुंची. वहीं पर मामले से जुड़ा केस चल रहा है.
अमिताभ ठाकुर ने देवरिया में खरीदा था प्लॉट : लखनऊ के ताल कटोरा के रहने वाले संजय शर्मा ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ तालकटोरा थाने में इसी साल 12 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्ष 1999 में अमिताभ ठाकुर देवरिया के एसपी थे. इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्नी नूतन ठाकुर के नाम प्लॉट खरीद था.
यह जमीन देवरिया औद्योगिक क्षेत्र की थी. रजिस्ट्री के दौरान उन्होंने गलत जानकारी दी थी. तहरीर में कई अन्य आरोप भी अमिताभ ठाकुर पर लगाए गए थे. मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस अमिताभ की तलाश कर रही थी.
थाना - तालकटोरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या - 183/25 अभियोग में गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी @DCPWEST1 द्वारा दी गयी बाइट।@Uppolice pic.twitter.com/eWFm81ByAz— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) December 10, 2025
पुलिस उपायुक्त पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व आईपीएस ने देवरिया में एसपी पहले हुए पद का दुरुपयोग करते हुए पत्नी के नाम प्लॉट खरीदा था. बाद में उसे बेच दिया था. उन पर लगे आरोपों के बाद एसआईटी का गठन किया गया. इसके बाद पूर्व आईपीएस को गिरफ्तार किया गया है. एसआईटी की टीम उन्हें देकर लेकर गई है.
जबरिया किए गए थे रिटायर : वर्ष 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर को साल 2021 में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी. गृह मंत्रालय ने अमिताभ ठाकुर को आईपीएस सेवा के लिए अनफिट पाया था. इसके बाद उन्होंने अपने घर पर अपने नेम प्लेट के आगे 'जबरिया रिटायर' लिखा था. उन्होंने अपनी अधिवक्ता पत्नी नूतन ठाकुर के साथ मिलकर एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी.
मुलायम सिंह पर लगाया था धमकाने का आरोप : वहीं अमिताभ ठाकुर लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं. कई मामलों की शिकायत भी करते रहते हैं. वह समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हजरतगंज थाने पहुंच गए थे. उस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर धमकाने का आरोप लगाया था.
