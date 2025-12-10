ETV Bharat / state

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर शाहजहांपुर में गिरफ्तार; ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे, पुलिस ने नींद से जगाकर पकड़ा

लखनऊ : पुलिस ने पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर में गिरफ्तार कर लिया. वह ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे. गिरफ्तारी के दौरान वह गहरी नींद में थे. पुलिस ने उन्हें जगाकर पकड़ लिया. इसके बाद उन्हें देवरिया लेकर पहुंची. पूर्व अफसर पर आरोप है कि उन्होंने पत्नी के नाम जमीन खरीद में धोखाधड़ी की थी.

गिरफ्तारी की पुष्टि लखनऊ के तालकटोरा थाना प्रभारी कुलदीप कुमार दुबे ने की है. उन्होंने बताया कि देवरिया में एसपी रहने के दौरान अमिताभ ठाकुर ने पत्नी के नाम साल 1999 में जमीन खरीदी थी. इसमें फर्जीवाड़ा किया गया था. उन्होंने गलत जानकारी उपलब्ध कराई थी. अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की जानकारी उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को दे दी गई है.

लखनऊ-दिल्ली एसी एक्सप्रेस से हुई गिरफ्तारी : पुलिस के अनुसार अमिताभ ठाकुर लखनऊ-दिल्ली एसी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे. मंगलवार की रात 2 बजे शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने ट्रेन से उन्हें गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान वह सो रहे थे. पुलिस ने उन्हें जगाकर पकड़ लिया. इसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में लेकर देवरिया पहुंची. वहीं पर मामले से जुड़ा केस चल रहा है.

अमिताभ ठाकुर ने देवरिया में खरीदा था प्लॉट : लखनऊ के ताल कटोरा के रहने वाले संजय शर्मा ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ तालकटोरा थाने में इसी साल 12 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्ष 1999 में अमिताभ ठाकुर देवरिया के एसपी थे. इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्नी नूतन ठाकुर के नाम प्लॉट खरीद था.

यह जमीन देवरिया औद्योगिक क्षेत्र की थी. रजिस्ट्री के दौरान उन्होंने गलत जानकारी दी थी. तहरीर में कई अन्य आरोप भी अमिताभ ठाकुर पर लगाए गए थे. मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस अमिताभ की तलाश कर रही थी.