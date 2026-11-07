लेडी सिंघम के नाम से मशहूर काम्या मिश्रा क्या JDU में होंगी शामिल? 22 की उम्र में बनीं थी IPS 28 में इस्तीफा
Former IPS Kamya Mishra: आईपीएस अधिकारी रही काम्या मिश्रा के संजय झा से मुलाकात के बाद राजनीति में आने के कयास! रिपोर्ट- अविनाश
Published : November 7, 2026 at 8:40 PM IST
पटना : बिहार की चर्चित आईपीएस अधिकारी रही काम्या मिश्रा के राजनीति में आने की चर्चा होने लगी है. दरअसल, काम्या मिश्रा ने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा से उनके सरकारी आवास पर जाकर मिली थी. संजय झा ने इस मुलाकात की तस्वीर भी जारी की थी. उसके बाद ही काम्या मिश्रा के राजनीति में आने की चर्चा शुरू हो गई है.
लेडी सिंघम के नाम से चर्चा में रही काम्या मिश्रा
वैसे तो काम्या मिश्रा ने जब आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी, उस वक्त भी उनके राजनीति में आने की चर्चा हुई थी. हालांकि उस समय उन्होंने राजनीति में आने से इनकार किया था. वैसे जिस प्रकार से काम्या मिश्रा एक्टिव दिख रही हैं, उससे कई सवाल उठ रहे हैं. काम्या मिश्रा मूल रूप से ओडिशा से आती हैं, उन्होंने 2019 में यूपीएससी परीक्षा दी थी और महज 22 साल की उम्र में आईपीएस बन गई थीं.
आज पटना आवास पर पूर्व दरभंगा ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा जी ने शिष्टाचार मुलाकात कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। https://t.co/P1BH5CGFl3— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) November 6, 2026
28 साल की उम्र में दिया इस्तीफा
काम्या मिश्रा को पहले हिमाचल प्रदेश कैडर मिला, लेकिन बाद में इसे बदलकर बिहार कर दिया गया. महज कुछ ही साल में (28 की उम्र) उन्होंने इस्तीफा दे दिया. इन 6 सालों में बिहार में कई जगह उन्होंने काम किया. जिसमें दरभंगा ग्रामीण में एसपी के पद पर भी काम किया था. पटना में भी उनकी पोस्टिंग हुई थी और हमेशा सुर्खियों में रहती थी. लेडी सिंघम के नाम से चर्चा होने लगी थी. काम्या मिश्रा के पति अवधेश दीक्षित भी आईपीएस अधिकारी हैं. 2021 में दोनों की शादी हुई है.
कई IPS नौकरी छोड़कर आजमा चुके हैं भाग्य
बिहार में काम्या मिश्रा से पहले भी कई आईपीएस अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और राजनीति में अपनी पारी खेल रहे हैं. शिवदीप लांडे सबसे बड़ा नाम है. बिहार में कई स्थानों पर उन्होंने काम किया. पटना एसएसपी के तौर पर उन्होंने खूब प्रसिद्ध पाई. शिवदीप लांडे ने भी नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम बढ़ाया था. अपनी नई पार्टी बना लिए. 2025 विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटों पर चुनाव भी लड़े थे हालांकि सफलता नहीं मिली.
आनंद मिश्रा ने भी आईपीएस की नौकरी छोड़ 2024 में पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन सफलता नहीं मिली तो 2025 में बीजेपी में शामिल होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी. सुनील कुमार भी आईपीएस अधिकारी रहे हैं अभी जदयू कोटे से ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री बने हुए हैं.
बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पाण्डेय ने साल 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी. इसके बाद वे JDU में शामिल हो गए थे हालांकि राजनीति में उन्हें भी सफलता नहीं मिली. डीपी ओझा भी आईपीएस अधिकारी रहे हैं जो डीजीपी से सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में कदम बढ़ाया था. हालांकि उन्हें भी सफलता नहीं मिली.
आईपीएस अधिकारी के रूप में चर्चित होने के बाद भी राजनीति में आने वाले अधिकांश को सफलता नहीं मिली है. अब काम्या मिश्रा की भी चर्चा हो रही है. देखना है काम्या मिश्रा राजनीति में कदम बढ़ाती हैं या नहीं, वैसे संजय झा से मुलाकात के बाद चर्चा जरूर तेज हो गई है. हालांकि इस मामले में जदयू के नेता अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि यह सामान्य मुलाकात है.
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