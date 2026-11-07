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लेडी सिंघम के नाम से मशहूर काम्या मिश्रा क्या JDU में होंगी शामिल? 22 की उम्र में बनीं थी IPS 28 में इस्तीफा

संजय झा के साथ काम्या मिश्रा ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की चर्चित आईपीएस अधिकारी रही काम्या मिश्रा के राजनीति में आने की चर्चा होने लगी है. दरअसल, काम्या मिश्रा ने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा से उनके सरकारी आवास पर जाकर मिली थी. संजय झा ने इस मुलाकात की तस्वीर भी जारी की थी. उसके बाद ही काम्या मिश्रा के राजनीति में आने की चर्चा शुरू हो गई है.

लेडी सिंघम के नाम से चर्चा में रही काम्या मिश्रा