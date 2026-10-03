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हाईकोर्ट से झटके के बाद बीजेपी MLA की खतरे में विधायकी, पूर्व आईपीएस ने स्पीकर को लिखा पत्र

यह मामला 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की दरमियानी रात का है. दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में नए साल के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग हुई थी. इस फायरिंग में दिल्ली की एक महिला अर्चना गुप्ता के सिर में गोली लग गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस जांच में पाया गया कि यह गोली विधायक राजू सिंह की पिस्टल से चली थी.

अपने पत्र में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने उस घटना का भी जिक्र किया है जिसको लेकर राजू सिंह को चार साल की सजा सुनाई गई थी. उन्होंने पत्र में लिखा कि साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को अर्चना गुप्ता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.

पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने अपने पत्र में मांग की है कि दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बीजेपी विधायक राजू सिंह को राहत नहीं मिली है. उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका दिल्ली HC से खारिज हो गई है इसलिए उनकी विधायकी को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए.

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ HC में नहीं मिली राहत

निचली अदालत ने सुनाई थी सजा: जुलाई 2026 में दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक राजू सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया था. अदालत ने उन्हें 4 साल के कारावास और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट का ताजा आदेश

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राजू सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, जहां जुलाई में उनकी जेल की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करते हुए उन्हें जमानत तो मिल गई थी. लेकिन, अपनी विधानसभा सदस्यता बचाने के लिए उन्होंने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी. 30 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज जैन ने मामले में कोई स्पष्ट त्रुटि न पाते हुए राजू सिंह की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया.

विधायकी रद्द होने का कानूनी संकट

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के तहत, यदि किसी भी मौजूदा सांसद या विधायक को किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है. चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने राजू सिंह की 4 साल की सजा की दोषसिद्धि पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, इसलिए कानूनी जानकारों के अनुसार उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होना लगभग तय माना जा रहा है.

इसी नियम के तहत पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने की मांग

इसी कानूनी आधार का हवाला देते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने विधानसभा अध्यक्ष से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है. विधायक के वकीलों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे. अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें राहत मिलती है या नहीं और स्पीकर प्रेम कुमार इस पत्र का किस तरह से संज्ञान लेते हैं.

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