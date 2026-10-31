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"मुरादाबाद से शुरू हुआ पोलिटिकल करियर"; मोहम्मद अजहरूद्दीन बोले- "मजहब या जाति के लिये नहीं है रैली"

मुरादाबाद पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरूद्दीन ( Photo credit: ETV Bharat )

मुरादाबाद : पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तेलंगाना सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन शनिवार मुरादाबाद पहुंचे. मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने गंभीर आरोप लगाये.

पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि उनका मुरादाबाद से बहुत पुराना नाता है. बहुत समय बाद यहां आना हुआ है. उन्होंने कहा कि मेरा पोलिटिकल करियर मुरादाबाद से ही शुरू हुआ था, इसलिए मैं मुरादाबाद को कभी नहीं भूल सकता. मुरादाबाद की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के लोगों से मुझे बहुत इज्जत और मोहब्बत मिली है.