"मुरादाबाद से शुरू हुआ पोलिटिकल करियर"; मोहम्मद अजहरूद्दीन बोले- "मजहब या जाति के लिये नहीं है रैली"
दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:26 PM IST
मुरादाबाद : पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तेलंगाना सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन शनिवार मुरादाबाद पहुंचे. मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने गंभीर आरोप लगाये.
पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि उनका मुरादाबाद से बहुत पुराना नाता है. बहुत समय बाद यहां आना हुआ है. उन्होंने कहा कि मेरा पोलिटिकल करियर मुरादाबाद से ही शुरू हुआ था, इसलिए मैं मुरादाबाद को कभी नहीं भूल सकता. मुरादाबाद की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के लोगों से मुझे बहुत इज्जत और मोहब्बत मिली है.
इस दौरान उन्होंने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक नवंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि इस रैली में मजहब या जाति की बात नहीं बल्कि देश के नागरिकों के अधिकारों की बात होगी. उन्होंने मांग की मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की.
उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता और बड़ी संख्या में आम जनता दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पहुंचेगी और वहां से अपनी आवाज बुलंद करेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस तरह की रैलियां तब तक करती रहेगी जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा नहीं सौंप देते.
उन्होंने क्रिकेटर बुमराह और शमी से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए कहा कि दोनों भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन बॉलर हैं और देश को इनकी जरूरत है. उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगर इन बॉलर्स को कोई इंजरी नहीं है तो इनको देश के लिए खेलने का मौके मिलने चाहिए.
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