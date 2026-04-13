ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन घोटाला: सुबोध अग्रवाल की रिमांड दो दिन बढ़ी, 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश

जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन में हुए करीब 960 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी और तत्कालीन अतिरिक्त जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल की पुलिस रिमांड की अवधि दो दिन और बढ़ा दी है. हाल ही में अदालत द्वारा आरोपी सुबोध अग्रवाल को भगोड़ा घोषित करने के बाद एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

एसीबी ने इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे जलदाय विभाग के 10 वर्तमान व पूर्व अधिकारियों दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डी.के. गौड़, महेन्द्र प्रकाश सोनी, निरिल कुमार और मुकेश पाठक के खिलाफ आरोप-पत्र पेश किया है. दूसरी ओर, अदालत ने सुबोध अग्रवाल की ओर से अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दायर प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया है.

इसे भी पढ़ें- जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल 13 अप्रैल तक रिमांड पर

एसीबी की ओर से पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर सुबोध अग्रवाल को अदालत में पेश किया गया. विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी पूछताछ पूरी नहीं हुई है. उन्होंने रिमांड अवधि तीन दिन बढ़ाने की मांग की. सुबोध अग्रवाल के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें रिमांड प्रार्थना-पत्र की कॉपी भी नहीं दी गई है और एसीबी ने उनसे काफी लंबे समय तक पूछताछ कर ली है. ऐसे में अब रिमांड बढ़ाने की जरूरत नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रिमांड अवधि दो दिन और बढ़ा दी.