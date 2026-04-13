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जल जीवन मिशन घोटाला: सुबोध अग्रवाल की रिमांड दो दिन बढ़ी, 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश

एसीबी ने 10 अधिकारियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया, जबकि सुबोध अग्रवाल की सास के अंतिम संस्कार में जाने की प्रार्थना खारिज हो गई.

Jal Jeevan Mission Scam
जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 5:14 PM IST

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जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन में हुए करीब 960 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी और तत्कालीन अतिरिक्त जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल की पुलिस रिमांड की अवधि दो दिन और बढ़ा दी है. हाल ही में अदालत द्वारा आरोपी सुबोध अग्रवाल को भगोड़ा घोषित करने के बाद एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

एसीबी ने इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे जलदाय विभाग के 10 वर्तमान व पूर्व अधिकारियों दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डी.के. गौड़, महेन्द्र प्रकाश सोनी, निरिल कुमार और मुकेश पाठक के खिलाफ आरोप-पत्र पेश किया है. दूसरी ओर, अदालत ने सुबोध अग्रवाल की ओर से अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दायर प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया है.

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एसीबी की ओर से पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर सुबोध अग्रवाल को अदालत में पेश किया गया. विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी पूछताछ पूरी नहीं हुई है. उन्होंने रिमांड अवधि तीन दिन बढ़ाने की मांग की. सुबोध अग्रवाल के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें रिमांड प्रार्थना-पत्र की कॉपी भी नहीं दी गई है और एसीबी ने उनसे काफी लंबे समय तक पूछताछ कर ली है. ऐसे में अब रिमांड बढ़ाने की जरूरत नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रिमांड अवधि दो दिन और बढ़ा दी.

कोर्ट परिसर के बाहर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि “मैंने पूछताछ में पूरा सहयोग किया है. फाइनेंस कमेटी में 37 में से मात्र चार प्रकरण ही मेरे समक्ष आए थे. इससे पहले करीब 600 करोड़ के 33 प्रकरण आईएएस सुधांशु पंत के समय हुए थे. मैंने एसीबी को बार-बार कहा है कि जिन प्रकरणों में पैसा नहीं दिया गया, उनकी जांच हो रही है, जबकि जिनमें गबन हुआ है, उनकी जांच नहीं हो रही.”

जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने वर्ष 2024 में एफआईआर दर्ज की थी. जांच में सामने आया कि ठेका फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालकों ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण-पत्र तैयार कर पीएचईडी के अधिकारियों से मिलीभगत कर लगभग 960 करोड़ रुपये के टेंडर हासिल किए.

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