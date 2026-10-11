पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल विंध्याचल मंदिर पहुंचीं; लाइन में लगकर किया दर्शन, बोलीं- 'किसी पार्टी में शामिल होने नहीं जा रही हूं'
जिगना इलाके में पहुंचने पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:37 PM IST
मिर्जापुर : नवरात्रि के पहले दिन पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल विंध्याचल धाम पहुंचीं. रविवार को उन्होंने लाइन में लगकर मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया. इस दौरान रास्ते में समर्थकों ने उनका स्वागत किया. दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि "मैं राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी. लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आई हूं. जल्द ही चुनाव को लेकर नवरात्रि में सार्वजनिक करूंगी."
पूर्व IAS अधिकारी ने कहा कि सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूं. उन्होंने कहा कि मेरे आने वाले जीवन में जो भी कदम होगा जल्द ही नवरात्रि में सार्वजनिक करूंगी. पूरी डिटेल बताऊंगी.
उन्होंने कहा कि पिछले वीडियो में बहुत स्पष्ट कहा था, आज भी स्पष्ट कर रही हूं कि मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रही हूं. उन्होंने कहा कि आगे का जो कदम है, शीघ्र बताऊंगी. एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मेरी राहुल गांधी से कोई मुलाकात नहीं हुई है.
उन्होंने कहा कि पहले ही 9:30 मिनट के वीडियो में बोल चुकी हूं. राजनीति देश को दिशा देती है. आईएएस रहते हुए बहुत काम किया, बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला अगर दिशा में परिवर्तन करना है तो राजनीति में आना जरूरी है. उन्होंने कहा कि फिलहाल विंध्याचल में हूं. लहूंरियादह गांव भी जाकर लोगों से मिलेंगे और आशीर्वाद लेंगे.
पहली बार मिर्जापुर प्रयागराज के रास्ते जिगना इलाके में पहुंचने पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. इसके बाद मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया. इस दौरान उन्होंने मंदिर के परिसर में कलश स्थापना के साथ ही हवन किया.
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