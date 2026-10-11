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पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल विंध्याचल मंदिर पहुंचीं; लाइन में लगकर किया दर्शन, बोलीं- 'किसी पार्टी में शामिल होने नहीं जा रही हूं'

पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल विंध्याचल मंदिर पहुंचीं ( Photo credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर : नवरात्रि के पहले दिन पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल विंध्याचल धाम पहुंचीं. रविवार को उन्होंने लाइन में लगकर मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया. इस दौरान रास्ते में समर्थकों ने उनका स्वागत किया. दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि "मैं राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी. लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आई हूं. जल्द ही चुनाव को लेकर नवरात्रि में सार्वजनिक करूंगी."

पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल विंध्याचल मंदिर पहुंचीं (Video credit: ETV Bharat)

पूर्व IAS अधिकारी ने कहा कि सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूं. उन्होंने कहा कि मेरे आने वाले जीवन में जो भी कदम होगा जल्द ही नवरात्रि में सार्वजनिक करूंगी. पूरी डिटेल बताऊंगी.