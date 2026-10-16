मिर्जापुर में लहुरियादह गांव पहुंचीं पूर्व IAS दिव्या मित्तल; दुईजी देवी से मिलकर हुईं भावुक, ग्रामीणों ने किया स्वागत
हलिया क्षेत्र के गड़बड़ा धाम स्थित मां शीतला मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:33 PM IST
मिर्जापुर : पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल अपनी पार्टी का ऐलान करने के बाद शुक्रवार को पहली बार लहुरियादह गांव पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की. गांव में बुजुर्ग महिला दुईजी देवी से मिलकर दिव्या मित्तल भावुक हो गईं और गले से लिपटकर रोने लगीं.
पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल शुक्रवार को हलिया क्षेत्र के गड़बड़ा धाम स्थित मां शीतला मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किया. इस दौरान उन्होंने सुख समृद्धि की कामना की. इससे पहले उन्होंने हलिया क्षेत्र में ग्रामीणों से मुलाकात की. लोगों ने उन्हें पार्टी बनाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया.
पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल शुक्रवार शाम को लहुरियादह गांव पहुंचीं. उनका काफिला बुजुर्ग महिला दुईजी देवी के घर के सामने रुका. जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान दिव्या मित्तल ने बुजुर्ग महिला दुईजी देवी से मुलाकात की. दिव्या मित्तल ने दुईजी देवी से मिलकर भावुक हो गईं और गले से लिपटकर रोने लगीं. दिव्या मित्तल ने दुईजी देवी से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछकर उनका कुशलक्षेम जाना.
मुलाकात के दौरान दुईजी देवी ने दिव्या मित्तल से कहा कि बहुत दिन से तोहार इंतजार करत रहे बिटिया आजु हमार इच्छा पूरी होइगइ. दिव्या मित्तल उच्च प्राथमिक विद्यालय की मांग करने वाली देवकली को माला पहनाकर उनसे गले मिलीं. उन्होंने कहा कि अधर में पड़े स्कूल के निर्माण के लिए पुरजोर कोशिश करूंगी.
दिव्या मित्तल ने लहुरियादह गांव के लोगों से कहा कि आपका प्रेम और स्नेह आजीवन नहीं भूलूंगी. कहा कि लहुरियादह के विकास के लिए हरसंभव प्रयास करूंगी. उन्होंने ड्रमंडगंज क्षेत्र के महोगढ़ी गांव स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किया. इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत किया.
पत्रकारों से बात करते हुए दिव्या मित्तल ने कहा कि "मेरा उद्देश्य यह है कि देश में हर एक आदमी की सुनवाई हो. सभी नीतियां जनता और लोगों के हिसाब से बनें. उन्होंने कहा कि जहां पर जरूरत है वह चीज वहां स्वीकृत हो, इसमें सबसे ज्यादा रोल जनता का है और जनता को हिसाब दिया जाए."
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