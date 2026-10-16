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मिर्जापुर में लहुरियादह गांव पहुंचीं पूर्व IAS दिव्या मित्तल; दुईजी देवी से मिलकर हुईं भावुक, ग्रामीणों ने किया स्वागत

पूर्व IAS दिव्या मित्तल हुईं भावुक ( Photo credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर : पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल अपनी पार्टी का ऐलान करने के बाद शुक्रवार को पहली बार लहुरियादह गांव पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की. गांव में बुजुर्ग महिला दुईजी देवी से मिलकर दिव्या मित्तल भावुक हो गईं और गले से लिपटकर रोने लगीं.

पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल शुक्रवार को हलिया क्षेत्र के गड़बड़ा धाम स्थित मां शीतला मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किया. इस दौरान उन्होंने सुख समृद्धि की कामना की. इससे पहले उन्होंने हलिया क्षेत्र में ग्रामीणों से मुलाकात की. लोगों ने उन्हें पार्टी बनाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया.