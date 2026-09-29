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पूर्व IAS दिव्या मित्तल की राजनीति में दस्तक:   "80 साल की आज़ादी और 'बेआवाज़' लोगों का हिसाब चाहिए !"

दिव्या मित्तल ने कहा- मैं डरूंगी नहीं, कोई नहीं डरा सकता, जारी किया व्हाट्सएप नंबर, मांगे सुझाव

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पूर्व आईएएस करेंगी सियासत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 10:52 AM IST

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Updated : September 29, 2026 at 12:53 PM IST

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लखनऊ: देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए राजनीति में उतरने की बात कही. सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने आगे की रणनीति साझा की है. सीधे तौर पर किसी पार्टी के साथ राजनीति में न जुड़कर लोगों की राय के साथ राजनीति में प्रवेश करने की बात पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने कही है. उन्होंने साफ किया कि हम 80 साल का हिसाब मांगेंगे. हमें राजनेता नहीं बदलना है, राजनीति बदलनी है. उन्होंने लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और सुझाव मांगे हैं. साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश मेरी कर्मभूमि है और यहीं से शुरुआत होगी. ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं कि एक और पूर्व नौकरशाह अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना सकती हैं.

80 सालों का हिसाब चाहिए

सोशल मीडिया एक्स पर जारी अपने वीडियो संदेश में दिव्या मित्तल ने कहा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले आईएएस से इस्तीफा दिया और आप लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए कुछ दिनों तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि काम बड़ा था और मैं हौसला जुटा रही थी. आज उन सवालों के जवाब देने आई हूं. आगे क्या, किसके साथ और कहां से? पहला सवाल आगे क्या, राजनीति? लोगों ने मुझे कहा कि सब कुछ तो बन गई अब क्या बनना है? मुझे आवाज बनना है. उन लोगों की आवाज जिनकी आवाज किसी दफ्तर तक नहीं पहुंच पाती और अगर पहुंच जाए तो सुनी नहीं जाती. उन लोगों की तरफ से मुझे अपने देश की आजादी के 80 सालों का हिसाब चाहिए.

आज हमारी राजनीति में सब कुछ हो सकता है. शिलान्यास है, शोर है पर सोच नहीं. मुझे कुछ न सोचने का हिसाब चाहिए. उद्देश्य केवल एक राजनेता बदलने का नहीं है, राजनीति बदलने का है. इरादे की राजनीति, न्याय की राजनीति, फिक्र की राजनीति और सोच की राजनीति. वह राजनीति नहीं जो लोगों को सिर्फ गिनती है. सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंचाना चाहती है. वह राजनीति जो लोगों को सुनती है और वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि लोग ही तो मंजिल हैं.

राजनीति करूंगी, किसी दल के साथ नहीं केवल आपके साथ

यहीं पर दूसरे के सवाल का जवाब आता है. जब मंजिल आप हैं तो मंजिल पर पहुंचने वाला रास्ता केवल आपसे ही होकर गुजरेगा. किसी झंडे के नीचे नहीं. जिन झंडों के नीचे 80 सालों में हिसाब नहीं बदला उन झंडों के नीचे खड़े होकर हिसाब नहीं मांगा जा सकता है. जो हिस्सा बन जाए वह हिसाब नहीं मांग सकता है, इसलिए मैं राजनीति करूंगी, किसी दल के साथ नहीं केवल आपके साथ. केवल लोगों के साथ, पर होगा कैसे? राजनीति तो शरीफ लोगों के लिए है ही नहीं. इसका जवाब मुझे अपने इस्तीफा के चंद घंटे में मिल गया.

'मैं डरूंगी नहीं. मैं सवाल पूछूंगी'

जहां बहुत सारे आम लोगों ने मेरा समर्थन किया वहीं, एक बड़ी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने लिखा कि मैं रात के अंधेरे में एक दूसरी बड़ी पार्टी के बड़े नेता से मिलने गई. वह मुलाकात कभी नहीं हुई थी. यह बात लिखने वाले को भी पता थी, परंतु उद्देश्य सच लिखना नहीं था. उद्देश्य था कि एक औरत जो सवाल पूछने निकली है उसको पहले दिन ही डरा दो. यही तो यह लोग करते हैं. किसी पर एफआईआर कराके डराते हैं. किसी को ट्रोल करके बिठा दो, ताकि अच्छे लोग राजनीति में न आएं. उनकी ऐसे ही राजनीति चलती रहे. हमें इसी को बदलना है, इसीलिए मैं डरूंगी नहीं. मैं सवाल पूछूंगी ताकि हर देश की छोटी बच्ची अपने मन की बात कह सके और उसे रात के अंधेरे का डर न दिखाया जा सके.

पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने कहा कि जिन लोगों ने उस दिन मेरा समर्थन किया है उन्हीं के साथ एक ऐसा मंच बनाएंगे जो डरेगा नहीं. वह सिर्फ डरेगा तो देश के भविष्य के लिए. सवाल यह भी है कि डर नहीं है तो ठीक है, पैसा भी तो नहीं है. बाहुबल भी तो नहीं है. जाति धर्म का समीकरण भी तो नहीं है. तीनों बातें सही हैं. जो पैसा चुनाव में बहाया जाता है वह कहां से आता है? वह हमारी सड़क से आता है. हमारे पुल से आता है. हमारे स्कूल से आता है. मुझे वह पैसा नहीं, मुझे वह सड़क ही चाहिए.

यह बाहुबल जो जनता के ऊपर दिखाया जाता है मुझे वह बाहुबल नहीं चाहिए। मुझे लोगों से बनी हुई वह शक्ति चाहिए. जो लोगों के लिए हो, लोगों की ही हो. जाति, धर्म का समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कभी बैठाया नहीं. जब मैं अधिकारी थी तब न्याय करने से पहले मैंने किसी का नाम नहीं पूछा. 80 सालों तक इन्होंने तो समीकरण ही बिठाया, साथ में देश भी बैठा रह गया. इस तरह की राजनीति कैसे शुरू होगी, कैसे खड़ी होगी और कैसे चलेगी, यह हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे.

उत्तर प्रदेश से करूंगी शुरुआत

अब तीसरा सवाल कहां से? मैं यहां अफसर बनकर आई थी, पर यहां के लोगों ने मुझे अपनी बेटी बना लिया. सर पर हाथ रख घर का खाना खिलाया. जब थकी तो संभाला. गुरु वह होता है जो हमें हमसे मिलवाता है. यहां की मिट्टी ने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूं और किसके लिए हूं. उत्तर प्रदेश की मिट्टी ही मेरी कर्मभूमि है और इसीलिए शुरुआत यहीं से उत्तर प्रदेश से करूंगी.

यूपी ने हमेशा दिखाई राह

उत्तर प्रदेश ने तो हमेशा राह दिखाई है. आजादी की चिंगारी सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई और आज भी मैंने देखा कि लोग सही के साथ जुड़ते हैं. जो काम अफसर भी नहीं कर पाते वो लोग करके दिखाते हैं. देवरिया में ऑपरेशन कब्जा मुक्ति के दौरान लोगों ने खुद सरकारी जमीनों से अपने कब्जे छोड़ें. आज मैं उन्हीं लोगों से कहती हूं हम 80 सालों से किसी नेता किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और कोई नहीं आया, क्योंकि जिसका हमें इंतजार था वह हम खुद हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं मुझ पर भरोसा मत करिए. अपने आप पर भरोसा करिए. मैं आपको बुला रही हूं. शिक्षक को, डॉक्टर को, किसान को, मजदूर को, वकील को, छात्र को और उस मां को जिसको अपने बच्चों के सुनहरे कल की चिंता है. नई राजनीति को एक आदमी नहीं बना सकता उसमें तो सबका साथ लगेगा. उनका भी जो बात को आगे बता सकें. उनका जो अपने गांव कस्बे में उसको खड़ा कर सकें. उनका भी जो लोगों के सामने खुद आत्मविश्वास से खड़े हो सकें.

व्हाट्सएप नंबर 9198 956 957 पर करें मैसेज

दिव्या मित्तल ने लोगों से अपील की है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 9198 956 957 पर मैसेज करके मेरे साथ जुड़े और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई आदमी अपने कागज एक पन्नी में लपेटकर सरकारी दफ्तर जाएगा तो बिना किसी सिफारिश और बिना किसी फोन के उसकी सुनवाई होगी. घर आकर वह अपने बेटे से कहेगा, बेटा आज मेरे साथ न्याय हुआ है. बेटा कहेगा इसमें नया क्या है. उसे याद होगा कि उस पन्नी का हिसाब किस दिन मांगा गया था, चलिए हिसाब मांगते हैं.

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Last Updated : September 29, 2026 at 12:53 PM IST

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