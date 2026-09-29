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पूर्व IAS दिव्या मित्तल की राजनीति में दस्तक: "80 साल की आज़ादी और 'बेआवाज़' लोगों का हिसाब चाहिए !"

पूर्व आईएएस करेंगी सियासत ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए राजनीति में उतरने की बात कही. सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने आगे की रणनीति साझा की है. सीधे तौर पर किसी पार्टी के साथ राजनीति में न जुड़कर लोगों की राय के साथ राजनीति में प्रवेश करने की बात पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने कही है. उन्होंने साफ किया कि हम 80 साल का हिसाब मांगेंगे. हमें राजनेता नहीं बदलना है, राजनीति बदलनी है. उन्होंने लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और सुझाव मांगे हैं. साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश मेरी कर्मभूमि है और यहीं से शुरुआत होगी. ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं कि एक और पूर्व नौकरशाह अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना सकती हैं.

80 सालों का हिसाब चाहिए सोशल मीडिया एक्स पर जारी अपने वीडियो संदेश में दिव्या मित्तल ने कहा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले आईएएस से इस्तीफा दिया और आप लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए कुछ दिनों तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि काम बड़ा था और मैं हौसला जुटा रही थी. आज उन सवालों के जवाब देने आई हूं. आगे क्या, किसके साथ और कहां से? पहला सवाल आगे क्या, राजनीति? लोगों ने मुझे कहा कि सब कुछ तो बन गई अब क्या बनना है? मुझे आवाज बनना है. उन लोगों की आवाज जिनकी आवाज किसी दफ्तर तक नहीं पहुंच पाती और अगर पहुंच जाए तो सुनी नहीं जाती. उन लोगों की तरफ से मुझे अपने देश की आजादी के 80 सालों का हिसाब चाहिए. आज हमारी राजनीति में सब कुछ हो सकता है. शिलान्यास है, शोर है पर सोच नहीं. मुझे कुछ न सोचने का हिसाब चाहिए. उद्देश्य केवल एक राजनेता बदलने का नहीं है, राजनीति बदलने का है. इरादे की राजनीति, न्याय की राजनीति, फिक्र की राजनीति और सोच की राजनीति. वह राजनीति नहीं जो लोगों को सिर्फ गिनती है. सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंचाना चाहती है. वह राजनीति जो लोगों को सुनती है और वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि लोग ही तो मंजिल हैं. राजनीति करूंगी, किसी दल के साथ नहीं केवल आपके साथ यहीं पर दूसरे के सवाल का जवाब आता है. जब मंजिल आप हैं तो मंजिल पर पहुंचने वाला रास्ता केवल आपसे ही होकर गुजरेगा. किसी झंडे के नीचे नहीं. जिन झंडों के नीचे 80 सालों में हिसाब नहीं बदला उन झंडों के नीचे खड़े होकर हिसाब नहीं मांगा जा सकता है. जो हिस्सा बन जाए वह हिसाब नहीं मांग सकता है, इसलिए मैं राजनीति करूंगी, किसी दल के साथ नहीं केवल आपके साथ. केवल लोगों के साथ, पर होगा कैसे? राजनीति तो शरीफ लोगों के लिए है ही नहीं. इसका जवाब मुझे अपने इस्तीफा के चंद घंटे में मिल गया. 'मैं डरूंगी नहीं. मैं सवाल पूछूंगी' जहां बहुत सारे आम लोगों ने मेरा समर्थन किया वहीं, एक बड़ी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने लिखा कि मैं रात के अंधेरे में एक दूसरी बड़ी पार्टी के बड़े नेता से मिलने गई. वह मुलाकात कभी नहीं हुई थी. यह बात लिखने वाले को भी पता थी, परंतु उद्देश्य सच लिखना नहीं था. उद्देश्य था कि एक औरत जो सवाल पूछने निकली है उसको पहले दिन ही डरा दो. यही तो यह लोग करते हैं. किसी पर एफआईआर कराके डराते हैं. किसी को ट्रोल करके बिठा दो, ताकि अच्छे लोग राजनीति में न आएं. उनकी ऐसे ही राजनीति चलती रहे. हमें इसी को बदलना है, इसीलिए मैं डरूंगी नहीं. मैं सवाल पूछूंगी ताकि हर देश की छोटी बच्ची अपने मन की बात कह सके और उसे रात के अंधेरे का डर न दिखाया जा सके.