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नवरात्र पर पूर्व IAS दिव्या मित्तल का नया अवतार ! एलान का इंतज़ार... जानिए यूपी सहित देश भर में आईएएस और आईपीएस की राजनीति में उड़ान

लखनऊ: देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद से ही पूर्व आइएएस अधिकारी दिव्या मित्तल के अगले कदम को लेकर कयासों का बाज़ार गर्म है. उन्होंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अपनी भविष्य की रणनीति साझा करते हुए राजनीति के मैदान में उतारने का एलान कर दिया है. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने किसी स्थापित राजनीतिक दल का दामन थामने के बजाय जनता की राय और जन भावनाओं के आधार पर चुनावी समर में उतरने का फैसला लिया है.

दिव्या मित्तल के इस फैसले ने भारतीय राजनीति के उस पुराने अध्याय को फिर से खोल दिया है, जहां खाकी और खादी का मेल होता रहा है. " ईटीवी भारत" की इस विशेष रिपोर्ट में जानिए कि भारत और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरने वाले पूर्व नौकरशाहों का इतिहास क्या रहा है? वह निर्दलीय के तौर पर कितने सफल रहे? हालिया चुनाव में उनकी हार जीत का गणित क्या कहता है.

पीएल पुनिया: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नौकरशाह के रूप में पन्नालाल पूनिया जिन्हें पीएल पुनिया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने खूब सफलता हासिल की. हरियाणा के झज्जर जिले में पैदा होने वाले पूनिया ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए और लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्राचीन भारतीय इतिहास में पीएचडी की थी. 1971 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे पुनिया ने सर्विस के दौरान यूपी के कई चीफ मिनिस्टर के साथ प्रमुख सचिव के रूप में काम किया. इनमें मुख्य रूप से मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख मायावती शामिल थे.

उन्होंने जोर देकर कहा कि डार्विन क्रम विकास के बारे में गलत थे. उनके इस विचार को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए. कई वैज्ञानिकों ने सत्यपाल सिंह की इसे लेकर आलोचना भी की थी. आईपीएस बनने से पहले सत्यपाल सिंह वैज्ञानिक बनना चाहते थे. उन्होंने केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट भी किया था और दिल्ली विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में ही एमफिल भी किया था. ऑस्ट्रेलिया से एमबीए किया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए और पीएचडी भी की.

आईपीएस रहते उन्होंने छोटा राजन, छोटा शकील और अरुण गवली गिरोह को खत्म करने के लिए विशेष पुलिस दस्ते का गठन किया था. अंडरवर्ल्ड पर ज़बरदस्त कार्रवाई की थी. मुंबई में दया नायक, प्रदीप शर्मा और विजय सालसकर जैसे स्पेशलिस्ट के साथ उन्होंने कई मुठभेड़ में हिस्सा लिया. पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजनीति में तो कदम रखा, लेकिन उनका विवादों से भी नाता जुदा. 19 जनवरी 2018 को सत्यपाल सिंह ने सार्वजनिक रूप से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को लेकर दावा किया कि डार्विन का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है.

केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद के रूप में कार्य किया. वे बागपत के बसौली गांव के रहने वाले हैं. मुंबई के पुलिस कमिश्नर के रूप में 2012 से 2014 तक तैनात रहे. पूणे और नागपुर के कमिश्नर रहे और सीबीआई में भी उनकी तैनाती रही. अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान उनकी पहली पोस्टिंग नासिक के सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई थी. उन्हें संगठित अपराध सिंडिकेट की रीढ़ तोड़ने का श्रेय दिया जाता है.

सत्यपाल सिंह: महाराष्ट्र कैडर के 1980 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी सत्यपाल सिंह ने भी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर कदम रखा. उन्होंने आईपीएस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर पॉलिटिक्स में एंट्री ली. 2014 से लेकर 2019 तक उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट से सांसद रहे. आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राय चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने हराया था.

नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में उन्हें ऊर्जा मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार कार्यभार के साथ ही नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया. सात जुलाई 2021 को उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद पर प्रमोट कर दिया गया. 2024 के लोकसभा चुनाव में हार गए उन्होंने आरोप लगाया था के उनकी हर कई भाजपा और जनता दल यूनाइटेड नेताओं की साजिश के कारण हुई थी. 15 नवंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

आरके सिंह: भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले पूर्व नौकरशाह राजकुमार सिंह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से रूठ कर अलग हो गए हैं. पूर्व नौकरशाह राजकुमार सिंह ने 1974 में भारतीय पुलिस सेवा और 1975 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यभार संभाला था. साल 2011 से लेकर 2013 तक देश के गृह सचिव के रूप में भी वह कार्यरत रहे. प्रशासनिक सेवा के बाद उन्होंने राजनीति में भी कामयाबी हासिल की. 13 दिसंबर 2013 को वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए. 2014 से लेकर 2024 तक बिहार के आरा जिले से सांसद रहे. उन्हें 2017 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मिला.

आवास और शहरी मंत्रालय भी उनके पास बना रहा. 2024 के नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी वे मंत्री हैं. उत्तर प्रदेश से वे राज्यसभा सांसद हैं. हालांकि इस बार यूपी की 10 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सांसदों में उनका नाम शामिल नहीं है. ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि जब वे राज्यसभा सांसद नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि इस बार वे ज्यादा दिनों तक मंत्री भी न रहने पाएं.

आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में उन्हें सरकार में शामिल किया गया. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें नागरिक उड्डयन और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी मिला. 2021 में उन्हें प्रमोशन देकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया.

रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में भी उन्होंने 1997 से लेकर 1999 तक काम किया. साल 2009 से लेकर 2013 तक विदेश मंत्रालय में भारत सरकार (आर्थिक संबंध) के सचिव के रूप में भी उनकी तैनाती रही. विश्व के कई देश जिनमें ब्राजील, जापान, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम में महत्वपूर्ण पदों पर उनकी तैनाती रही। वर्ष 1988 से 1991 के बीच व्यापार वार्ता परियोजना के कोऑर्डिनेटर थे. अगस्त 2011 और नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया. वर्ष 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप ले ली और एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री की. सितंबर 2017 में पहली बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वे मंत्री बने.

हरदीप सिंह पुरी: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में एक और कद्दावर मंत्री का नाम शामिल है, वह हैं हरदीप सिंह पुरी. वर्तमान में वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं. हरदीप सिंह भी नौकरशाह रहे हैं. दिल्ली में उनका जन्म हुआ. उनके पिता भी एक प्रशासनिक अधिकारी थे. हरदीप सिंह पुरी ने इतिहास में स्नातक और इतिहास में ही मास्टर आफ आर्ट्स पूरा किया. दिल्ली के स्टीफन कॉलेज में लेक्चरर के रूप में भी उनकी तैनाती रही. साल 1994 से 1997 तक और 1999 से 2002 तक विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत रहे.

इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें रेल मंत्री बनाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा करते हुए रेल मंत्री तो बनाया ही साथ में 2021 में उन्हें सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री का भी पद दे दिया गया. वर्तमान में वे नरेंद्र मोदी के चहेते मंत्रियों में से एक हैं.

पीएमओ में अपने छोटे से कार्यकाल के बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेई के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया. वर्ष 2008 में अमेरिका के पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन स्कूल से एमबीए किया है. निजी क्षेत्र में शामिल होने के लिए साल 2010 में उन्होंने सिविल सर्विसेज की नौकरी छोड़ दी. 28 जून 2019 को राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने वाले एक और पूर्व नौकरशाह बन गए. राजनीति में कदम रखते ही ओडिशा से उन्हें निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया.

अश्विनी वैष्णव: देश की राजनीति में पूर्व नौकरशाह अश्विनी वैष्णव भी जाना माना चेहरा हैं. वर्तमान में देश की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन में उनकी 27वीं रैंक आई थी और वह आईआईटी कानपुर के भी स्टूडेंट रहे. उन्होंने एम टेक किया है. अश्विनी वैष्णव उड़ीसा कैडर से साल 1994 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में दाखिल हुए. उन्होंने बालासोर और कटक जिला के जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया. 2003 तक ओडिशा में तैनात रहे. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल में उपसचिव बने.

विदेश सचिव के पद से रिटायर होने के बाद 2018 में टाटा समूह में वैश्विक कॉरपोरेट मामलों के अध्यक्ष के रूप में कुछ दिन तक कार्य किया, लेकिन कुछ ही माह बाद वर्ष 2019 में उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली. एस. जयशंकर कैबिनेट मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले पूर्व विदेश सचिव हैं. 2024 के आम चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में उन्हें फिर से विदेश मंत्री का ही पद दिया. अपने प्रशासनिक करियर से लेकर राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने तमाम अहम फैसले लिए.

चेक गणराज्य में 2001 से लेकर 2004 तक भारत के एम्बेसडर रहे. साल 2004 से लेकर 2007 तक वे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमेरिका थे और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता की वार्ता में शामिल मुख्य अधिकारियों में से एक थे. 2007 से 2009 तक सिंगापुर में हाई कमिश्नर रहे. 2009 से 2013 तक चीन में एंबेसडर रहे और 2014 से 2015 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के पद पर तैनात रहे.

डॉ एस. जयशंकर: सुब्रमण्यम जयशंकर देश की राजनीति में एक ऐसा नाम है, जो किसी भी परिचय का मोहताज़ नहीं हैं. साल 1955 में दिल्ली में एक तमिल हिंदू परिवार में पैदा हुए थे. स्कूली शिक्षा दिल्ली और बेंगलुरु से हुई. दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएट किया. जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एमफिल और पीएचडी की उपाधि हासिल की. साल 1977 में भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश किया. 38 वर्षों से अधिक के अपने प्रशासनिक करियर के दौरान सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश में भी विभिन्न पदों पर कार्य किया.

उन्होंने इस मौके पर साफ़ कर दिया था कि राहुल गांधी से उनकी कोई मुलाक़ात नहीं हुई है. अब उनके अगले कदम का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है. सिर्फ़ ऐसे पूर्व नौकरशाह ही इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, जो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ चुके हैं या फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसे पूर्व नौकरशाह भी इंतज़ार कर रहे हैं जो बड़ी पार्टियों में शामिल होकर राजनेता बनकर सफ़लता हासिल कर चुके हैं.

उन्होंने लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था और सुझाव भी मांगे थे. बड़े स्तर पर उन्हें सुझाव भी मिले हैं. दिव्या ने साफ़ कर दिया था कि उनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है, तो राजनीति की शुरुआत यहीं से होगी. तीन दिन पहले ही वह विंध्याचल मंदिर में दर्शन करने भी गई थीं और यहां पर उन्होंने लाइन में लगकर दर्शन किए थे. बयान दिया था कि किसी पार्टी में शामिल होने नहीं जा रही हूं. नवरात्रि में ही चुनाव को लेकर अपनी रणनीति सार्वजनिक करुंगी. पूरी डिटेल बताऊंगी.

देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा से इस्तीफ़ा देने के बाद पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल अब सियासत में हाथ आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पिछले माह 29 सितंबर को उन्होंने राजनीति में उतारने का एलान किया था. कहा था कि सीधे तौर पर किसी पार्टी के साथ राजनीति में न जुड़कर लोगों की राय के साथ राजनीति में प्रवेश करेंगी. बाकायदा उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी किया था. कहा था कि राजनीति में आएंगी तो 80 साल का हिसाब मांगेंगे. हमें राजनेता नहीं बदलना है, राजनीति बदलनी है.

आइएएस से रिटायर होने के बाद साल 2009 में कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में सक्रिय हो गए. उसी साल उन्होंने उत्तर प्रदेश की बाराबंकी लोकसभा सीट से चुनावी रणक्षेत्र में ताल ठोकी और सफलता अर्जित कर सांसद बन गए. वर्ष 2014 से लेकर 2020 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रहे और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर भी काबिज हुए. पीएल पुनिया जब रिटायर होने वाले थे तब प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी. अंदाजा लगाया जा रहा था कि वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के चलते केंद्र की राजनीति को चुनते हुए कांग्रेस की सदस्यता ली थी.

अब पीएल पुनिया का राजनीतिक करियर भले ही ढलान पर हो, लेकिन उन्होंने इससे पहले अपने बेटे तनुज पुनिया को भी कांग्रेस में शामिल करा दिया था. वर्तमान में बाराबंकी लोकसभा सीट से उनके बेटे तनुज पुनिया कांग्रेस पार्टी से ही लोकसभा सांसद हैं. कहा जा सकता है कि पीएल पुनिया प्रशासनिक सेवा कल के दौरान तो सफल रहे ही, राजनीति में भी वह खूब सफल हुए.

बृजलाल: उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के पूर्व आईपीएस बृजलाल साल 1954 में सिद्धार्थनगर में पैदा हुए. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित में बीएससी और एमसीसी की पढ़ाई पूरी की. उनका पुलिसिया कार्यकाल उत्तर प्रदेश में हमेशा ही याद किया जाता रहा है. उन्होंने कई ऐसे काम किए जिनकी आज भी तारीफ़ होती है. आईपीएस से सेवानिवृत होने के बाद उन्होंने भी राजनीति में आने का फैसला लिया. भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए. भाजपा ने भी उन्हें मायूस नहीं किया. उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया. ऐसे में कहा जा सकता है कि राजनीति में बड़ी पार्टी में शामिल होने से वे भी सफल हुए.

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में पहले सहायक पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था और फिर पुलिस महानिदेशक बने. बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही 2011 में उन्हें उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया था. उत्तर प्रदेश एटीएस और एसटीएफ के प्रमुख के साथ ही क्राइम एंड ऑर्डर के चीफ की भी जिम्मेदारी संभाली. 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर उन्हें डीजीपी पद से हटा दिया गया था.

बृजलाल, पूर्व आईपीएस और राजनेता (ETV Bharat)

विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, दीर्घ और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक, पुलिस वीरता पदक और वीरता के लिए पुलिस पदक का BAR संस्करण सम्मान मिला. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिए जाने वाला पुलिस पदक साथ में ₹25000 पुरस्कार, 1992 में दिल्ली के एक कुख्यात माफिया को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एक लाख रुपए का नकद ईनाम, उत्तर प्रदेश सरकार ने चंबल क्षेत्र में डकैती विरोधी अभियानों के लिए ₹300000 का नकद पुरस्कार और वीरता के लिए डीजी आरपीएफ प्रतीक चिह्न मिला था. वे नवंबर 2014 में रिटायर हुए और 2015 में उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया.

उन्होंने अपनी पहली पसंद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना और पार्टी में शामिल हो गए. वर्ष 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से उन्हें राज्यसभा भेजा. हालांकि 2026 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन इस बार राज्यसभा भेजे जाने वाले सांसदों में उनका नाम शामिल नहीं किया गया.

असीम अरुण: आईपीएस की नौकरी के बाद राजनीति में कदम रखने वाले एक और सफल व्यक्ति का नाम है असीम अरुण. पूर्व आईपीएस अफसर और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार में असीम अरुण मंत्री हैं. मार्च 2022 में कन्नौज की सदर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने और पहली बार में ही उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनने का मौका भी मिला. वर्तमान में समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य कर रहे हैं.

असीम अरुण, मंत्री, यूपी सरकार. (ETV Bharat)

असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे. 28 साल तक में सेवा में रहे. इस दौरान विभिन्न जिलों के पुलिस कप्तान तो रहे ही सबसे खास बात ये है कि वे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. मनमोहन सिंह की क्लोज प्रोटेक्शन टीम के मुखिया भी रहे. इसके अलावा यूपी एटीएस के मुखिया का भी उन्होंने कार्यभार संभाला. कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बनने वाले आईपीएस अधिकारी भी बने. 112 यूपी इमरजेंसी सर्विसेज के अतिरिक्त महानिदेशक भी रहे. 2022 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और नौकरशाह से राजनेता बन गए. पहली बार में ही उन्होंने कन्नौज की सदर सीट से विजयश्री भी हासिल कर ली और योगी सरकार में मंत्री बनने का भी उन्हें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ.

राजेश्वर सिंह: पुलिस सेवा के साथ ही राजनीति के क्षेत्र में कामयाब होने वाले एक और शख्स का नाम है डॉ राजेश्वर सिंह. वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं. राजेश्वर सिंह 1997 बैच के पीपीएस अधिकारी रहे. यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रयागराज में भी तैनात रहे. उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता रहा है. 2009 में उन्हें प्रतिनियुक्ति पर प्रवर्तन निदेशालय भेजा गया.

राजेश्वर सिंह, मंत्री, यूपी सरकार. (ETV Bharat)

राजेश्वर सिंह ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और अगस्ता लैंड जैसे बड़े मामलों की जांच भी की थी. राजेश्वर सिंह के पिता रण बहादुर सिंह पुलिस उप महा निरीक्षक रहे थे. राजेश्वर की शिक्षा दीक्षा लखनऊ के काल्विन कॉलेज से हुई. 2011 में उन्होंने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की. उनका विवाह भी एक आईपीएस अधिकारी से हुआ, जिनका नाम लक्ष्मी सिंह है. उन्होंने 14 साल तक पुलिस सेवा में रहने के बाद 31 जनवरी 2022 को प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक के पद से शैक्षिक सेवानिवृत्ति ले ली और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. सरोजिनी नगर से उन्हें टिकट मिला और उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अभिषेक मिश्रा को बड़े अंतर से हराकर राजनीति में भी अपनी धाक जमाई.

अमिताभ ठाकुर: 1992 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर बिहार के मुजफ्फरनगर में वर्ष 1968 में पैदा हुए थे. उनके पिता बिजली विभाग में अभियंता और मां हिंदी की लेक्चरार थीं. उनकी पढ़ाई बिहार और झारखंड में इंटर तक हुई. 1985 में आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया. 1989 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की. 3 साल बाद वर्ष 1992 में भारतीय पुलिस सेवा में सेलेक्ट हो गए. उनकी तैनाती गोरखपुर में हुई. शुरुआती कार्यकाल से लेकर अंत तक लगभग सभी मुख्यमंत्री के साथ उनका टकराव होता ही रहा, नतीज़ा यह हुआ कि अमिताभ ठाकुर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई, जिसका अभी भी मुकदमा चल रहा है.

अमिताभ ठाकुर, पूर्व आईपीएस. (ETV Bharat)

मुलायम, माया, अखिलेश और योगी से भिड़े अमिताभ ठाकुर

अमिताभ ठाकुर ने किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन करने के बजाय अपनी पार्टी बनाई है, जिसका नाम रखा है आजाद अधिकार सेना. इस बार वे अपनी पार्टी से ही तमाम उम्मीदवार उतारने को तैयार है. पुलिस सेवा के कार्यकाल की बात की जाए तो अपनी नौकरी के शुरुआत में ही उनका योगी आदित्यनाथ से टकराव हो गया. 10 जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात रहे. वे अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते रहे हैं. मुलायम सिंह यादव के साथ उनका टकराव जग जाहिर है. तब वे फिरोजाबाद जिले के एसपी के रूप में तैनात थे. साल 2006 में तत्कालीन विधायक रामवीर सिंह यादव के कुछ आदेशों का पालन करने से उन्होंने मना कर दिया था. इसके बाद रामवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से इसकी शिकायत कर दी थी. इसके बाद अमिताभ ठाकुर के साथ ऐसा कहा जाता है कि मारपीट और हाथापाई की घटना भी हुई थी.

मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज न कराएं, फिर भी उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी थी. इसके बाद मुलायम सिंह के सीधे निशाने पर आ गए थे, सिर्फ मुलायम सिंह ही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ भी उनका टकराव जारी रहा. साल 2008 में अमिताभ ठाकुर का चयन कॉमन एडमिशन टेस्ट के जरिए आईआईएम लखनऊ में चार वर्षीय फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में हुआ.

उन्होंने अध्ययन अवकाश के लिए सरकार से संपर्क किया. गृह विभाग ने उन्हें अध्ययन के लिए अवकाश देने से मना कर दिया. इसके बाद उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की लखनऊ बेंच में अपील की और असाधारण अवकाश स्वीकृत करवा लिया. आईआईएम लखनऊ में उन्होंने कार्यभार संभाला और दो साल तक बिना वेतन के रहे. इस दौरान उन्होंने अपना कोर्स पूरा किया और सेवा में वापसी कर ली. अपना मुक़दमा भी जीत लिया. आखिरकार राज्य सरकार को जून 2012 में उन्हें पूरा वेतन देने के लिए मज़बूर होना पड़ा.

उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन. (ETV Bharat)

मुलायम सिंह यादव के साथ तो अमिताभ ठाकुर का टकराव रहा था, उनके बेटे अखिलेश यादव के साथ भी टकराव कम नहीं हुआ. 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अमिताभ ठाकुर का उनसे सीधा टकराव हुआ. दिसंबर 2014 में अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने लोकायुक्त के समक्ष खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी. आरोप लगाया कि मंत्री अवैध खनन की गतिविधियों में शामिल हैं. परिवार की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया.

इसके बाद 2015 में एक महिला ने अमिताभ ठाकुर के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया. उस समय वे आईजी सिविल डिफेंस के पद पर तैनात थे. महिला का आरोप था कि नूतन ठाकुर ने सरकारी नौकरी दिलाने में मदद का वादा किया और आवास पर बुलाया, जहां उनके साथ अमिताभ ठाकुर ने बलात्कार किया. महिला की शिकायत को अमिताभ ने सिरे से ख़ारिज कर दिया. इसके बाद 10 जुलाई 2015 को कहा जाता है कि अमिताभ को मुलायम सिंह यादव का फोन आया. उन्होंने आरोप लगाया कि मुलायम ने फोन पर उन्हें धमकी दी थी. फोन कॉल का ऑडियो भी जारी किया, जिसमें मुलायम सिंह को कथित तौर पर धमकी भरे वाक्य बोलते हुए सुना गया था.

इसके बाद में अमिताभ ठाकुर, मुलायम सिंह के ख़िलाफ़ि एफआईआर दर्ज़ करने के लिए 2015 में ही हजरतगंज थाने पहुंचे थे. पुलिस ने मामला दर्ज़ करने से इनकार कर दिया. 11 जुलाई को लखनऊ पुलिस ने गोमती नगर पुलिस स्टेशन में अमिताभ और उनकी पत्नी नूतन के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया. इसके बाद राज्य सरकार ने अमिताभ ठाकुर को अनुशासनहीनता, सरकार विरोधी विचार रखने, कर्तव्य, लापरवाही और सेवा नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सस्पेंड कर दिया. बाद में, अमिताभ पर बलात्कार और आय से अधिक संपत्ति के मामले गलत साबित हुए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अमिताभ ठाकुर का टकराव बरकरार रहा. 2007 में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को समाज में वैमनस्य फैलाने वाले भाषण और कानून व्यवस्था भंग करने के गंभीर मामलों में गिरफ्तार किया था. इसके बाद आसपास के इलाकों में दंगे भड़क गए थे. अमिताभ ठाकुर ने इन दंगों के दौरान बेहद सख्त कार्रवाई की थी. जब जेल से योगी आदित्यनाथ बाहर निकले तो, उन्होंने अमिताभ ठाकुर को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी.

योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो सरकार ने अमिताभ ठाकुर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की. मार्च 2021 में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई, जबकि उनके सेवाकाल के सात साल बचे थे. इसी साल जून माह में सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को ठाकुर के खिलाफ चार विभागीय जांच छह माह की अवधि में पूरी करने का निर्देश दिया है. अभी जांच चल रही है. अनिवार्य सेवानिवृत्ति से नाराज़ अमिताभ ठाकुर ने एलान कर दिया कि वह योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं दिया गया. जब नतीजे आ गए उसके बाद उन्हें ज़मानत मिली और जेल से बाहर आए.

आजाद अधिकार सेना बनाया है ठाकुर ने

2025 में लखनऊ पुलिस आयुक्त कार्यालय में अमिताभ ठाकुर को 1999 में देवरिया के पुलिस अधीक्षक के रूप में अपने पद का कथित दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. 19 जनवरी को उन्हें ज़मानत मिल गई और 11 फरवरी को देवरिया जेल से बाहर आ गए. पुलिस सेवा के दौरान तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद अमिताभ ठाकुर ने आजाद अधिकार सेना नाम से एक राजनीतिक दल गठित कर लिया. इसकी शुरुआत उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर ने अगस्त 2021 में की. जब अमिताभ की गिरफ्तारी हो गई तो, यह प्रक्रिया रुक गई, लेकिन 2022 में जेल से आने के बाद फिर से उन्होंने पार्टी को एक्टिव किया है. इस बार वे कम से कम 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का प्लान कर रहे हैं. 40 से ज्यादा उम्मीदवार उन्होंने घोषित भी कर दिए हैं. अमिताभ ठाकुर का कहना है कि हार-जीत अपनी जगह, लेकिन जनता की सेवा करना उनका पहला उद्देश्य है.

क्या कहते हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

पूर्व IAS दिव्या मित्तल. (ETV Bharat)

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्रा का कहना है कि "राजनीति को दो तरह से देखिए, यूपी की राजनीति और राजनीति. दिव्या मित्तल को अभी यूपी की राजनीति के खांचे में आप केवल फिट नहीं कर सकते हैं. राजनीति के खांचे में आपके सवाल का ज़वाब ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है. कोई भी पॉलीटिकल पार्टी और किसी भी आईएएस अफसर के बीच एक अच्छा संबंध होता है, इसलिए चुनाव को राजनेताओं से ज्यादा अच्छी तरीके से आईएएस समझता और जानता है. मैं जो देख सकता हूं दिव्या मित्तल स्वतंत्र किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगी. देश में नए राजनीतिक दल की मुझे आहट सुनाई पड़ती है और यह जो आहट है यही आहट दिव्या मित्तल को आकर्षित कर रही है. और इस आहट से बनी हुई पॉलिटिकल पार्टी जिसे भविष्य का एक राजनीतिक दल कह सकते हैं, दिव्या मित्तल उसका हिस्सा होंगी. वह कभी स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि वह जानती हैं कि स्वतंत्र रूप से लड़ना कितना ख़तरनाक होता है. जनता कैसे नेता के साथ बिहेव करती है. चुनाव कितने महंगे हो गए हैं. दिव्या मित्तल ने तो प्रबंधन की भी पढ़ाई की है. प्रशासन की भी पढ़ाई की है और तकनीकी की भी पढ़ाई की है. तीनों पढ़ाइयों के बाद उन्हें राजनीति के प्रशासन, प्रबंधन और तकनीकी तीनों मुद्दों से जोड़कर देखना उनके लिए आसान होगा. उनका कहना है कि मुख्य कारण यह है कि पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी या ज्यूडिशरी या फिर जर्नलिज्म सबसे बहुत कठिन चीज़ है. एक राजनेता यह जानता है कि यह वोटर उसे वोट नहीं देगा, फिर भी उसे सलाम करता है, नमस्कार करता है. उसकी लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि पांच साल जो आदमी पुलिस की परेड ले रहा होता है और पांच साल बाद वही खाली हो जाता है, तब जो व्यक्ति उसके कहने पर तमाम काम कर देता था, वह उसे ही सम्मान नहीं देता. यह फ्लेक्चुएशन जो है, उसका जो दबाव है हर आदमी को खुश रखने की प्रवृत्ति और प्रकृति है, विरोधी शक्तियों को साधने का जो हुनर होता है, यह सब राजनेताओं में ही हो सकता है. राजनेता अद्भुत किस्म का पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति होता है. राजनेता अद्भुत किस्म का सहनशील होता है. राजनेता अद्भुत किस्म का समायोजन उठा लेता है और हर समायोजन के लिए उसके पास अपने और जनता को कन्वेंस करने वाले तर्क होते हैं. यह चीज़ प्रशासन नहीं सिखाता है, इसलिए जब आप इंडिपेंडेंट जाएंगे, स्वतंत्र रूप से जाएंगे तो आपकी पराजय तय है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो आप बहुत ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को जो फार्मूला चाहिए, वह प्रशासन के पास होता है."

उनका कहना है कि शुरुआती दौर में आसान तो बिल्कुल नहीं होता होगा, लेकिन बाद में आसान हो जाता है. जनता की अगर कोई लगातार बात सुनता है. जैसे दिव्या मित्तल का केस है. दिव्या मित्तल ने एक ऐसे गांव में पानी पहुंचाया जिस गांव में आजादी के बाद से पानी नहीं आया था और सिर्फ दिव्या मित्तल को इसलिए स्टैंड बाय कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने वहां के एक सांसद को नहीं बुलाया था. अब जनता जो है, वह तो दिव्या मित्तल के साथ है. दिव्या मित्तल की जिस तरह फूलों से लादकर विदाई हुई, जैसे उनके रेजिग्नेशन पर लोगों के कॉमेंट्स आए. इस सबको देखते हुए बिल्कुल साफ होता है कि अगर एक ईमानदार प्रतिबद्ध आईएएस अफसर है, तो जनता से राजनेता की तुलना में कनेक्शन ज्यादा होता है.

प्रशासनिक फाइलों को निबटाने और जिले की कमान संभालने वाले अधिकारियों के लिए राजनीति की डगर कभी आसान नहीं रही है. जहां कुछ अधिकारी सिस्टम के शीर्ष मंत्रियों की कुर्सी तक पहुंचे, वहीं कई ऐसे भी रहे जिन्हें जनता की अदालत में करारी हार का सामना करना पड़ा. दिव्या मित्तल का जनता के बीच जाकर रायशुमारी करने का फैसला एक नया प्रयोग है. अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की जातिगत और क्षेत्रीय राजनीति के समीकरणों के बीच क्या एक पूर्व आइएएस अधिकारी निर्दलीय या जन समर्थन के दम पर कोई बड़ा चमत्कार कर पाती है या नहीं.