डीएमएफ फंड घोटाला केस में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा गिरफ्तार, 26 फरवरी तक मिला पुलिस रिमांड
अनिल टुटेजा को EOW और एसीबी की टीम ने डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज के साथ ही बयान के आधार पर गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 23, 2026 at 10:33 PM IST
रायपुर: डीएमएफ फंड घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने सोमवार को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है. अनिल टुटेजा को EOW और एसीबी की टीम ने डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज के साथ ही बयान के आधार पर गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार करने के बाद अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने 26 फरवरी तक पुलिस रिमांड दी है. 26 फरवरी तक ईओडब्ल्यू एसीबी डीएमएफ फंड मामले में गिरफ्तार अनिल टुटेजा से पूछताछ करेगी.
EOW और एसीबी ने अनिल टुटेजा को विस्तृत विवेचना के बाद गिरफ्तार किया. पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा से विवेचना के दौरान डिजिटल साक्ष्य दस्तावेज और कई लोगों के बयान के आधार पर, डीएमएफ फंड से संबंधित विभिन्न कार्यों को अपने परिचित व्यक्तियों और फार्मो को कमीशन लेकर, कार्य दिलवाने और कार्य आवंटित करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी.
EOW और एसीबी की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने अपने रिश्तेदारों एवं करीबी लोगों के माध्यम से विभिन्न फ़र्मों को कमीशन लेकर डीएमएफ मद का कार्य दिलवाने और आवंटित करने की गतिविधियां संचालित की थी.
26 फरवरी तक मिला पुलिस रिमांड
ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने जांच में मिले डिजिटल साक्ष्य और बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ शासकीय धन के दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्ट आचरण से संबंधित अपराध पाए हैं. आरोपी को सोमवार यानि आज न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट ने 26 फरवरी तक पुलिस रिमांड दी है. इस दौरान ईओडब्ल्यू और एसीबी कि टीम अनिल टुटेजा से डीएमएफ फंड से संबंधित मामले की पूछताछ करेगी.
