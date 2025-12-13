ETV Bharat / state

एमपी में हर रोज हो रहा 20 महिलाओं से दुष्कर्म, बढ़ते अपराधों को लेकर पूर्व गृह मंत्री ने सरकार को घेरा

कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तत्काल प्रभाव से गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दें. पुलिस बल पर नियंत्रण रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में रहे हैं पूर्णतः विफल.

Former Home Minister Bala Bachchan
पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 6:58 PM IST

|

Updated : December 13, 2025 at 7:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूरी तरह विफल साबित हुए हैं और दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य का ‘विकास और सेवा’ का दावा केवल “मीडिया प्रबंधन” तक सीमित है. हमने पिछले दो वर्षों में केवल ‘धोखे और कर्ज’ का शासन देखा है, जहां हर नागरिक पर 50 हजार का कर्ज थोप दिया गया. वहीं दूसरी ओर बेटियों और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पूरी तरह ध्वस्त हो गई है. प्रदेश में डॉ. मोहन यादव कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं. ये आरोप पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सीएम पर लगाए हैं.

सिवनी में एसडीओपी समेत जेल गया पूरा थाना

बाला बच्चन ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह विभाग के नेतृत्व में पुलिस बल पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका है. पुलिस बल को अत्याधिक बल प्रयोग और मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया है. भाजपा शासनकाल में हिरासत में हुई मौतों की संख्या में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. NCRB डेटा के अनुसार, 2020-21 में हिरासत में मौत का आंकड़ा 163 था जो 2021-22 में बढ़कर 201 हो गया.

पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन (ETV Bharat)

वहीं एक जनवरी 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश में 329 पुलिसकर्मियों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक 48 केस भोपाल में दर्ज हुए. बच्चन ने कहा कि सिवनी हवाला कांड में तो एसडीओपी, टीआई और एसआई समेत लगभग पूरा थाना ही जेल चला गया, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है.

हर दिन 20 महिलाओं से हो रहा दुष्कर्म

बाला बच्चन ने कहा कि मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में सबसे बड़ा विरोधाभास महिला सुरक्षा के मोर्चे पर है. सरकार 18,669 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट लाड़ली बहना योजना पर खर्च कर रही है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में विफल है. प्रदेश महिलाओं के लिए देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक बना हुआ है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला अपराधों की दर 79 प्रति लाख महिला है, जो राष्ट्रीय औसत (66.4) से काफी अधिक है. स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 2025 की रिपोर्टों के अनुसार, मध्य प्रदेश में औसतन प्रतिदिन 20 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं. केवल 18 महीने (1 जनवरी 2024 से 30 जून 2025) की अवधि में 10,840 दुष्कर्म के प्रकरण दर्ज हुए हैं.

राज्यमंत्री के भाई और मछली परिवार पर निशाना

पूर्व गृहमंत्री बच्चन ने कहा कि यह सरकार डबल इंजन नहीं, बल्कि डबल स्टैंडर्ड वाली सरकार बन गई है. जो बड़े दावे करती है और अपराध के आगे घुटने टेक देती है. राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागड़ी को 46 किलो गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह मुख्यमंत्री के विभाग की अखंडता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. राजधानी भोपाल में, एमडी ड्रग तस्कर मछली परिवार का अवैध साम्राज्य उजागर हुआ, जिसने 100 करोड़ की अवैध संपत्ति सरकारी जमीन पर बना रखी थी. वह महिलाओं के यौन शोषण जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त था. यह दिखाता है कि संगठित अपराध सत्ता के संरक्षण में पनप रहा है.

सीएम से इस्तीफे की मांग

बाला बच्चन ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तत्काल प्रभाव से गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दें, क्योंकि वह पुलिस बल पर नियंत्रण रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्णतः विफल रहे हैं. मंत्री प्रतिमा बागरी को तत्काल कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए. उनके भाई से जुड़े ड्रग्स तस्करी मामले के मनी ट्रेल की उच्च स्तरीय, स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए. इसके साथ ही भोपाल छात्र की मौत और अशोकनगर की मौतों सहित पुलिस बर्बरता के सभी मामलों की समयबद्ध न्यायिक जांच पूरी की जाए. वहीं पूर्व गृह मंत्री ने सरकार से लापता लड़कियों और महिलाओं की तलाश के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने और एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को तुरंत पर्याप्त संसाधन प्रदान करने की मांग भी की है.

Last Updated : December 13, 2025 at 7:04 PM IST

TAGGED:

BHOPAL NEWS
FORMER HOME MINISTER BALA BACHCHAN
BALA BACHCHAN ON MOHAN GOVT
MP CONGRESS PRESS CONFERENCE
CONGRESS MLA BALA BACHCHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.