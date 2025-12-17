ETV Bharat / state

कलेक्टर के ट्रांसफर पर ननकी ने ली चुटकी कहा "देर आये दुरुस्त आए"

आईएएस अजीत वसंत का कोरबा से सरगुजा कलेक्टर के तौर पर तबादला हुआ है.

KORBA COLLECTOR TRANSFER
कलेक्टर के ट्रांसफर पर ननकी (ETV Bharat Chhattisgarh)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

December 17, 2025

3 Min Read
कोरबा: कोरबा के कलेक्टर रहे 2013 बैच के आईएएस अजीत वसंत का तबादला सरगुजा कलेक्टर के तौर पर किया गया है. उनके स्थान पर 2017 बैच के आईएएस कुणाल दुदावत कोरबा के नए कलेक्टर होंगे. मंगलवार शाम राज्य सरकार ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है. अजीत के सरगुजा तबादले पर पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने भी प्रतिक्रिया दी है. ननकी ने कहा कि राज्य शासन ने देर जरूर लगाई, लेकिन दुरुस्त कार्रवाई की है.

ननकी राम के कलेक्टर अजीत बसंत से तल्खियों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी. ननकी ने कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब ट्रांसफर के बाद वह कुछ संतुष्ट दिखे और यह भी कहा कि सरकार से नाराज नहीं है, नाराजगी लेकर आखिर हम कहां जाएंगे.

रायपुर में दिया था धरना, हाउस अरेस्ट जैसी बने थी स्थिति

लगभग 2 महीने पहले 4 अक्टूबर को ननकी ने अजीत वसंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. उनके खिलाफ रायपुर में धरना दिया था. कलेक्टर अजीत वसंत से नाराजगी के बाद ननकी ने सीएम हाउस के सामने धरना देने की का ऐलान किया था. लेकिन सीएम हाउस पहुंचने से पहले ही हाउस अरेस्ट जैसी परिस्थितियां निर्मित हुई थी. मामले ने राष्ट्रीय स्तर तक खूब सुर्खियां बटोरी थी. इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने ननकी को 7 दिन के भीतर कोरबा कलेक्टर के तबादला कर देने का आश्वासन दिया था. हालांकि 7 दिन के भीतर तबादला नहीं हुआ. लेकिन अब जब देर से तबादला हो गया है, तो ननकी ने प्रतिक्रिया जरूर दी है.

एक्स मिनिस्टर है नाराजगी लेकर कहां जाएंगे

अजीत वसंत के तबादले के बाद ननकी ने कहा कि सरकार ने देर से कार्रवाई की है लेकिन तबादला कर दिया है. उन्होंने कहा "इस विषय को लेकर मैXने कम से कम तीन बार प्रदेश अध्यक्ष से मीटिंग की है. पहले तो 7 दिन में हटा देने का वादा किया था, इसके बाद एक बार मैं उनके घर जाकर उनसे मिला था. हाल ही में 10– 15 दिन पहले मेरी फिर से प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी. तब भी कहा था एक दिन में हटा देंगे, अब कलेक्टर का तबादला हो गया है." नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वैसे भी हम एक्स मिनिस्टर हैं. हमारी अपनी सरकार है. सरकार से नाराजगी लेकर हम आखिर कहां जाएंगे.

दंतेवाड़ा से कुणाल आएंगे कोरबा

कोरबा के नए कलेक्टर कुणाल दुदावत 2017 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जो छत्तीसगढ़ कैडर से हैं. कंप्यूटर साइंस में बी टेक हैं. वो दंतेवाड़ा के कलेक्टर के अलावा बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में काC कर चुके हैं. उनके पिता डॉक्टर हैं, वहीं उन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है. इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में विदेश में कार्य किया है. केंद्रीय लोक सेवा आयोग से पहले आईपीएस और फिर आईएएस चयनित होकर शासकीय सेवा में आए हैं.

