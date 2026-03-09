राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की गवर्नर हाउस से विदाई, मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष लोकभवन पहुंचे
हिमाचल के राज्यपाल रहे शिव प्रताप शुक्ल तेलंगाना के लिए रवाना हो गए. हिमाचल के नए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मंगलवार सुबह 11:45 बजे शपथ लेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 3:03 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 3:08 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे शिव प्रताप शुक्ल सोमवार सुबह लोकभवन से तेलंगाना के लिए रवाना हो गए. शुक्ल अब तेलंगाना के राज्यपाल का पदभार संभालेंगे. हिमाचल के नए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मंगलवार सुबह 11:45 बजे शपथ ग्रहण करेंगे. शिव प्रताप शुक्ल और जानकी शुक्ल की विदाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उन्हें विदाई देने पहुंचे. शुक्ल और उनकी धर्मपत्नी को विदाई देने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज भी लोकभवन पहुंचे.
लोकभवन से बाहर निकलकर, सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े - CM
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की विदाई के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के रूप में शिव प्रताप शुक्ल के तीन साल का कार्यकाल सराहनीय रहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने लोक भवन से बाहर निकलकर प्रदेश का दौरा किया. वो सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे. उन्होंने कहा कि राज्यपाल की ओर से कई सुझाव भी दिए गए, जिनको सरकार ने अमली जामा पहुंचाया. वहीं बिलों को लेकर लोकभवन से खींचतान के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन बिलों को लेकर उनके मन में शंका थी, सरकार ने वक़्त-वक़्त पर संवाद के ज़रिए उन शंकाओं को दूर किया. वो खुद लोकभवन जाकर राज्यपाल की शंका दूर करते रहे. CM ने कहा राज्यपाल ने अपने विवेक से बिलों पर साइन किया और जिन बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत ही उन्हें उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा.
राज्यसभा चुनाव को लेकर पहले ही निश्चिंत थी कांग्रेस- मुख्यमंत्री
वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है. मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है. भाजपा के कुछ नेताओं और मीडिया के द्वारा राज्यसभा चुनाव में छेड़-छाड़ की बात की जा रही थी. पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार को चुनाव में उतारा है और कांग्रेस पहले से ही अपनी जीत को लेकर निश्चिंत रही.
T-20 विश्व कप में जीत के लिए भारतीय टीम को दी बधाई
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने T-20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत के लिए पूरी टीम को बधाई दी है. मुख्यमंत्री कहा कि भारत की शुरुआत अच्छी रही और मिडल ऑर्डर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. हालांकि बीच में टीम जरूर लड़खड़ाई लेकिन, बड़ा स्कोर बनने के बाद टीम की जीत को लेकर निश्चिंत हो गए थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पूरा मैच देखा और इसका आनंद लिया.
