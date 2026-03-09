ETV Bharat / state

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की गवर्नर हाउस से विदाई, मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष लोकभवन पहुंचे

शिमला: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे शिव प्रताप शुक्ल सोमवार सुबह लोकभवन से तेलंगाना के लिए रवाना हो गए. शुक्ल अब तेलंगाना के राज्यपाल का पदभार संभालेंगे. हिमाचल के नए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मंगलवार सुबह 11:45 बजे शपथ ग्रहण करेंगे. शिव प्रताप शुक्ल और जानकी शुक्ल की विदाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उन्हें विदाई देने पहुंचे. शुक्ल और उनकी धर्मपत्नी को विदाई देने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज भी लोकभवन पहुंचे.

लोकभवन से बाहर निकलकर, सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े - CM

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की विदाई के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के रूप में शिव प्रताप शुक्ल के तीन साल का कार्यकाल सराहनीय रहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने लोक भवन से बाहर निकलकर प्रदेश का दौरा किया. वो सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे. उन्होंने कहा कि राज्यपाल की ओर से कई सुझाव भी दिए गए, जिनको सरकार ने अमली जामा पहुंचाया. वहीं बिलों को लेकर लोकभवन से खींचतान के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन बिलों को लेकर उनके मन में शंका थी, सरकार ने वक़्त-वक़्त पर संवाद के ज़रिए उन शंकाओं को दूर किया. वो खुद लोकभवन जाकर राज्यपाल की शंका दूर करते रहे. CM ने कहा राज्यपाल ने अपने विवेक से बिलों पर साइन किया और जिन बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत ही उन्हें उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा.