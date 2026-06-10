नीरज भारती के डोप टेस्ट रिपोर्ट में क्या आया? कोकीन समेत इन नशीले पदार्थों की हुई थी स्क्रीनिंग
सीएम सुखविंदर सुक्खू सिंह की चुनौती पर नीरज भारती ने डोप टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अब सार्वजनिक कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:19 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती की डोप टेस्ट रिपोर्ट सामने आई है. बुधवार दोपहर को नीरज भारती ने चंडीगढ़ में एचटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा के साथ अपना डोप टेस्ट करवाया था. जिसके बाद बुधवार देर शाम नीरज भारती ने अपनी डोप टेस्ट रिपोर्ट सार्वजनिक की. चंडीगढ़ स्थित अल्टस मेडिकल लेबोरेटरी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में नीरज भारती का डोप टेस्ट नेगेटिव पाया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार नीरज भारती का सैंपल 10 जून 2026 को लिया गया था. टेस्ट में कल 10 प्रकार के नशीले पदार्थों की स्क्रीनिंग की गई. डोप टेस्ट में जिन नशीले पदार्थों और ड्रग्स की स्क्रीनिंग की गई. इनमें एम्फेटामाइंस, बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडायजेपाइंस, मॉर्फिन (ओपिओइड्स), ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और टेट्रा-हाइड्रो कैनाबिनोइड्स (टीएचसी) शामिल है. इसके अलावा टेस्ट में कोकीन, मेथामफेटामाइन, मेथाडोन और फेनसाइक्लिडीन की भी स्क्रीनिंग की गई.
प्रयोगशाला की अंतिम रिपोर्ट में इन सभी श्रेणियों के परिणाम नेगेटिव दर्ज किए गए हैं. रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के परीक्षण किए गए नशीले पदार्थ की उपस्थिति नहीं पाई गई है. ये जांच यूरिन स्पॉट सैंपल के आधार पर की गई और इसके लिए लेटरल इम्यूनोक्रोमैटोग्राफी पद्धति का उपयोग किया गया.
गौरतलब है कि प्रदेश की राजनीति में डोप टेस्ट को लेकर विवाद मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद शुरू हुआ. मुख्यमंत्री ने नीरज भारती पर पलटवार करते हुए उन्हें नशेड़ी कह दिया था. इसके बाद नीरज भारती ने मुख्यमंत्री को अपने साथ डोप टेस्ट करवाने और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की चुनौती दी थी. जिसके बाद बुधवार को चंडीगढ़ में नीरज भारती और हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने डोप टेस्ट करवाया. फिलहाल नीरज भारती की ओर से उनकी डोप टेस्ट रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है.
ये भी पढ़ें: CM सुक्खू को चुनौती देने के बाद नीरज भारती ने चंडीगढ़ में करवाया डोप टेस्ट, HRTC उपाध्यक्ष अजय वर्मा भी पहुंचे